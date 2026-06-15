Corte de AGUA en Lima el 16 de junio: Distritos afectados y horario de suspensión, según Sedapal

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua en Lima sorprenderá a los vecinos de Lima Metropolitana el martes 16 de junio. Sedapal dio a conocer la lista de los distritos de la capital que se verán afectados y el horario en que se ejecutará la suspensión del servicio.

Sin agua en Lima: ¿Por qué será el corte del servicio?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal reveló que ejecutará una nueva suspensión del recurso hídrico en diversos puntos de la capital debido a los trabajos de mantenimiento preventivo, entre ellos, limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y más, con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad.

La empresa estatal instó a sus usuarios a revisar el cronograma establecido para que puedan tomar medidas previsionales en caso sus hogares estén dentro de la lista de los que se verán afectados por la medida. Por ello, les recuerda almacenar con anticipación el agua para aminorar el impacto de no contar con el recurso por determinadas horas.

Además, para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del recurso antes y durante la suspensión del servicio. Sedapal también pone a disposición el número del Aquafono (01) 317-8000, para que los vecinos puedan consultar sobre cualquier otro inconveniente sobre el suministro.

Corte de agua el 16 de junio: Distritos y zonas afectadas

Sedapal también recordó que el corte de agua será de manera focalizada en distritos específicos de Lima, por lo que te detallamos, según la información revelada en su página oficial hasta el cierre de esta nota, las urbanizaciones y sectores que no contarán con el servicio el martes 16 de junio:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:25 p.m. en P.J. Proyectos Especiales. Asimismo, Sedapal precisa que otras zonas que se verán afectadas por el corte de agua en este distrito serán las siguientes que se revelan en la imagen:

Corte de agua en SJL el 16 de junio.

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. La Estrella, A.H. Javier Heraud I y II etapa, A.H. Los Progresistas de Ate zonas A y C, A.H. San Pedro de Ate.

en A.H. La Estrella, A.H. Javier Heraud I y II etapa, A.H. Los Progresistas de Ate zonas A y C, A.H. San Pedro de Ate. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Los Jardines, A.H. Manuel Seoane Corrales, Asoc. de Prop. de la Urb. Santa Rosa, U. Ind. Aurora Ampliación, U. Ind. San Francisco, U. Ind. Santa Angélica, U. Ind. Santa Lucía, Urb. Los Ayllus, Urb. Grumete Medina, Urb. Sauces, Urb. Lotización Industrial Santa Rosa.

En Los Olivos

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Juan Pablo II, A.H. Enrique Milla Ochoa, A.H. Los Norteños, A.H. Los Olivos de Pro, Asoc. San Javier de Pro, Asoc. Vivienda Trabajadores Adjudicatarios de la Ex Hacienda Pro, Urb. Pro parcela 10- I y II etapa, Urb. Puerta de Pro, Urb. Santa Ana.

En San Isidro

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Los Condes, Urb. El Olivar, Urb. Los Rosales, Urb. El Rosario, Urb. San Isidro. Cuadrante: Av. Arequipa, Av. Javier Prado, Av. El Rosario, Av. Víctor A. Belaúnde, Av. Camino Real, calle Los Cipreses, calle José Choquehuanca.

En Lince

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Cercado. Cuadrante: Av. Arequipa, calle Manuel Segura, Av. Francisco Lazo, Jr. Risso.

Sedapal indicó que el corte de agua en Lima será de forma temporal. Por ello, recomienda revisar sus canales oficiales para verificar la lista de los distritos que se verán afectados por la suspensión del servicio el 16 de junio.