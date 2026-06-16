Precio del dólar hoy en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 16 de junio?

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar hoy en Perú te permitirá anticiparte a los cambios y proteger tu poder adquisitivo. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este martes 16 de junio.

¿Cuánto está el dólar hoy en Perú?

Perú está a la espera de conocer el resultado oficial de la ONPE sobre la segunda vuelta electoral que designe a quien será el nuevo presidente de la República. En medio de esa incertidumbre en la coyuntura política, la ciudadanía e inversionistas se mantienen también a la expectativa sobre cuál será el valor y el comportamiento del dólar estadounidense en el país de forma diaria.

Antes de conocer el precio de la moneda extranjera en el mercado cambiario peruano, es ideal también tener en cuenta que su valor varía conforme pasen las horas por estos principales factores:

Política monetaria de EE. UU.

Precio de los commodities : Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar.

: Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar. Factores políticos internos (local).

internos (local). Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Es así que si estás pensando ahorrar en esta moneda estadounidense o realizar algunas inversiones, debes tener en cuenta primero cómo cotiza este martes, por ello, te brindamos un cuadro con los valores actualizados en el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), hasta la mañana de este 16 de junio, para que tomes tus precauciones en el ámbito financiero respecto al tipo de cambio:

MARTES 16 DE JUNIO Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este lunes, 15 de junio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.375 S/ 3.387

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, lunes 15 de junio, donde la compra era de S/ 3.383 y la venta de S/3.389.

Tipo de cambio dólar paralelo el 16 de junio

Si estás pensando en comprar o vender dólares este martes, también es aconsejable conocer a cuánto cotiza la divisa en el mercado paralelo (casas de cambio) o también conocido como dólar en Ocoña o de la 'calle'. Según el portal de cuantoestaeldolar.pe su valor es el siguiente para este 16 de junio:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.370 | Venta S/ 3.400.

Precio del dólar paralelo hoy, 16 de junio, en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 15 de junio

También se debe tener en cuenta a cuánto cerró esa moneda el día de ayer y para ello, te revelamos los valores reflejados en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) par que planifiques mejor tus compras o gestionar tus deudas.

La divisa cerró el lunes 15 de junio a S/3,33880, (con una apertura de 3,3775); mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3800, con un máximo de 3,3890 y un mínimo de 3,3740.

Así cerró el tipo de cambio el día de ayer, lunes 15 de junio.

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el BCRP y también puedes mantenerte informado sobre el tipo de cambio de esta moneda extranjera en el Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

La divisa mantiene expectantes a los peruanos día a día y por esa razón acá vas a poder repasar el valor de la moneda estadounidense en nuestro país. Conoce cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza este 16 de junio.