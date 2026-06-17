Corte de agua en Lima el 18 de junio: Distritos, zonas y horarios de la suspensión, según Sedapal

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua programado por Sedapal. Conoce qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados con la suspensión temporal del servicio el jueves 18 de junio. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de agua el 18 de junio: ¿Por qué será la suspensión?

Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, precisó que el corte de agua en diversos distritos de Lima el jueves se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y optimizar el suministro.

Ante el aviso de la restricción temporal del recurso hídrico, la empresa estatal recomendó a sus usuarios tomar las precauciones debidas y organizar su consumo con anticipación para no verse afectados en las próximas horas.

También pone a su disposición el número del Aquafono (01) 317-8000, para que puedan consultar sobre cualquier otro inconveniente sobre la conexión del agua potable en sus hogares o negocios.

Lista de distritos de Lima afectados por corte de agua

La suspensión temporal del servicio afectará diversos sectores, asentamientos humanos y zonas de Lima el jueves 18 de junio, según Sedapal. Para anticiparte a esta restricción temporal, te damos a conocer la lista detallada, hasta el cierre de esta nota de Exitosa:

En Santiago de Surco

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Villa Alegre, Urb. Los Jardines de Surco, Urb. Viñas de San Antonio, Urb. Santa Rosa de Surco, Urb. Santa Rosa de Surco 2da y 4ta etapa, Urb. San Antonio de Surco, Fundo San Antonio, Urb. Santa Rosa de Surco 5ta etapa, Residencial Honor y Lealtad, C.R. Victoria 1ra y 2da etapa, C.R. Los Huertos de Surco, C.R. Dinastía de Surco, A.H. Los Viñedos, AP Ex Fundo San Antonio Lote 5. Cuadrante: Jr. Alcides Vigo Hurtado, Av. Los Próceres, Av. Guardia Civil, Av. Alipio Ponce, Ca. Doña Nelly, Jr. Caballeros de la Ley.

En Chorrillos

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. La Campiña. Cuadrante: Jr. Alcides Vigo Hurtado, Av. Los Próceres, Av. Guardia Civil, Av. Alipio Ponce, Ca. Doña Nelly, Jr. Caballeros de la Ley.

Sin agua en Carabayllo

Sedapal resaltó que la suspensión en este distrito de Lima Norte se ejecutará desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en los siguientes sectores:

Sin servicio en Carabayllo el 18 de junio.

Sin servicio en Ate

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Los Libertadores, A.H. Salazar Bondy, Urb. Monte Los Olivos, A.H. María Parado de Bellido, A.H. Alfa y Omega, Asoc. Virgen de Chaute, A.H. Micaela Bastidas II, A.H. Juan Velasco Alvarado, Asoc. La Florida II, Asoc. Villa Las Dalias, Asoc. Manhattan, Asoc. La Estrella de Barbadillo, A.H. Santa María de Vitarte, Asoc. Virgen de Copacabana.

Así que si pensabas hacer uso del agua potable en tu hogar el jueves 18 de junio, lo ideal es conocer si está dentro de la lista de distritos de Lima que se verán afectados por el corte de agua programado por Sedapal.