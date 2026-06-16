Corte de LUZ el 16 y 17 de junio: Distritos afectados y horarios de suspensión del servicio

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz programado para el 16 y 17 de junio. Descubre qué distritos del país se verán afectados con la suspensión del servicio eléctrico, de acuerdo a los reportes anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) e Hidrandina.

Corte de luz el 16 y 17: Motivo de la suspensión

¿Sin servicio eléctrico por más de 8 horas? A través de sus respectivos portales oficiales, Seal e Hidrandina, dieron a conocer los horarios en que se ejecutará el corte de luz este martes y miércoles en diversas zonas debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

Entre algunas de las acciones que se realizarán durante la interrupción del servicio eléctrico están el mantenimiento de redes de media tensión, cambio de cruceta en la línea de media tensión y otras más. Asimismo, la suspensión del recurso se dará en distritos de Arequipa, La Libertad, Áncash y Cajamarca.

Así que si vives en alguna de las zonas de la siguiente lista que se verá afectada por el corte de luz el 16 y 17 de junio, se recomienda tomar medidas previsionales.

Distritos afectados por corte de luz el 16 de junio

De acuerdo a Hidrandina, el corte de luz el 16 de junio será en distritos de La Libertad:

Desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. en Florencia de Mora: PP.JJ Florencia de Mora, Av. 26 de Marzo Cdra. 11, 12, 13, 14, Ca. 08 de Setiembre Cdra. 12, 13, Ca. 18 de Mayo Cdra. 12, 13, Ca. 24 de Abril Cdra. 06, 07, Ca. 27 de Mayo Cdra. 06, Ca. 29 de Junio 05, 06, 07, Mercado Unión.

hasta la 1:30 p.m. en Florencia de Mora: PP.JJ Florencia de Mora, Av. 26 de Marzo Cdra. 11, 12, 13, 14, Ca. 08 de Setiembre Cdra. 12, 13, Ca. 18 de Mayo Cdra. 12, 13, Ca. 24 de Abril Cdra. 06, 07, Ca. 27 de Mayo Cdra. 06, Ca. 29 de Junio 05, 06, 07, Mercado Unión. Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. en La Esperanza: PP.JJ La Esperanza, Ca. Benito Juárez Cdra. 10, 11, 12, Ca. Blanco Encalada Cdra. 11, 12, Ca. Caopulican Cdra. 11, 12, Ca. José Artigas Cdra. 10, 11, 12, 13, 14, Ca. José Marti Cdra. 11, Jr. Carlos María Alvear Cdra. 11, 12, Pj. José M. Carrera Cdra. 11, 12.

Asimismo, detalló que el distrito de Víctor Larco Herrera se verá afectado desde las 2:30 p.m. a 4:00 p.m. y en Moche desde las 4:30 p.m. hasta las 6:00 p.m. en las zonas que se detallan en el siguiente ENLACE.

En Cajamarca

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Pedro Galvez / San Marcos, Ichocan, Oxamarca, Pedro Galvez, Gregorio Pita, José Sabogal, en los sectores detallados en este LINK.

En Arequipa

Corte de luz en Arequipa el 16 de junio.

Zonas sin electricidad el 17 de junio

Respecto a la programación del corte de luz el miércoles 17 de junio, la medida se ejecutará en:

En Áncash

Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en Independencia/Huaraz: Cochapampa, Quenuayoc, Grifo Elizabeth.

En La Libertad

En Trujillo desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en Urb. Las Quintanas: Mz D, Av. América Norte cda 12, 14, 15, 16, 17,18, Jr. Vasconcelos cda 09, 10, Jr. I. Sarmiento cda 07, Jr. Mauricio Simons'cda 07, Av. Hermanos Uceda Meza cda 06, 07, Ca. Elvira Garcia y Garcia cda 05, 06, 07, Ca, Pedro Ureña cda 11,12, Mz U, Ca. Eulogio Garrido cda 06, 07, Jr. Chiriboga cda 11, 12.

Zonas sin luz en La Libertad.

En Arequipa

Desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en distrito de Cerro Colorado: Villa Arequipa.

Villa Arequipa. Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:30 en distrito de Selva Alegre : Av. 13 de abril, calle Olaya, calle Las Rosas, parte de la Av. Arequipa.

: Av. 13 de abril, calle Olaya, calle Las Rosas, parte de la Av. Arequipa. Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en distrito de Cerro Colorado: Las Buganvillas.

Así que si estabas pensando en hacer trabajo remoto o utilizar algún electrodoméstico el martes 16 y miércoles 17 de junio, es ideal conocer primero si tendrás luz en distrito según el reporte de SEAL e Hidrandina.