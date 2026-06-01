Marco Vinelli cuestiona el plan de gobierno de Juntos por el Perú: "Va cambiando el discurso, no es serio"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, dialogó con Exitosa y cuestionó el plan de gobierno de Juntos por el Perú afirmando que se va modificando por lo que no termina ser del todo serio.

Cuiestionamientos al plan de gobierno de Juntos por el Perú

Al finalizar el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, desarrollado el último domingo 31 de mayo, Vinelli brindó su postura acerca de los planes de gobierno de ambos aspirantes al sillón presidencial.

En ese sentido, resaltó que las propuestas de gestión del partido político al que representa prevalece tal cual fue presentado al Jurado Nacional de Elecciones, mientras que el plan de trabajo de Juntos por el Perú muta.

"Nosotros hemos entregado un plan el 23 de diciembre al Jurado Nacional de Elecciones y se mantiene hasta el día de hoy. En cambio, el otro lado, ha entregado un plan y hoy día lo ha cambiado, va a cada plaza y va cambiando el discurso, eso no es serio. No es hacer política saludable para el país, es mentirle a la gente", puntualizó.

Desde su óptica, Fuerza Popular mantiene "una coherencia", mientras que la organización política que representa Roberto Sánchez "es un caos". En tanto, se refirió sobre la planificación gubernamental que tiene Fujimori Higuchi en derechos humanos.

"Es derecho tener acceso a la salud, al agua y a la educación (...) el derecho humano es vivir con dignidad y este se da con los servicios por eso hemos querido enfocar que vamos a atender los servicios básicos para la población", expresó.

Destaca a Keiko Fujimori en debate presidencial

En otro momento, Marco Vinelli, opinó que el debate presidencial "ha sido bueno, positivo" para Fuerza Popular y resaltó que Keiko Fujimori "ha mostrado propuestas" y que del lado opositor "hemos recibido ataques".

Además, dijo que la candidata presidencial respondió cuando Roberto Sánchez abordó temas relacionados a la familia los cuales consideró que "son golpes bajos".

De otro lado, destacó que Fujimori Higuchi "se preparó muy bien" para el encuentro ante su contendor de Juntos por el Perú. "Es una mujer competitiva, muy chancona (...) ha optado por leer algunos párrafos que teníamos escritos. Ha demostrado la solidez de las propuestas y la seguridad para convencer a la población", alegó.

Es así que, tras el final del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli, opinó que las propuestas del partido al que representa no han cambiado desde su presentación al JNE, mientras que el presentado por Juntos por el Perú sí se ha modificado.