MTC aclara situación de tubulares en Huacachina: no autorizó su operación y exige cumplir normativa vigente

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró la situación de los vehículos tubulares que realizan recorridos turísticos en Huacachina, región Ica, y negó haber autorizado su operación para la prestación del servicio de transporte. La precisión fue emitida luego de que circulara en redes sociales información sobre el supuesto retorno de estas unidades tras varios días de paralización.

El sector remarcó que las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT) se encuentran vigentes y deben cumplirse. Por ello, una reunión entre autoridades y representantes de los operadores no significa que exista una autorización para que los vehículos vuelvan a brindar el servicio.

El pronunciamiento se produjo luego de una reunión sostenida entre representantes del MTC y la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur), en la que se abordaron aspectos relacionados con las exigencias aplicables a los tubulares que desarrollan actividades turísticas en la zona.

El MTC enfatizó que no ha emitido una autorización para el funcionamiento de los tubulares como vehículos destinados al servicio de transporte. Esta precisión contradice la versión difundida en redes sociales, donde se afirmaba que las unidades habían retomado sus recorridos luego de permanecer paralizadas durante más de una semana.

MTC precisa que requisitos siguen vigentes

De acuerdo con el comunicado, las condiciones técnicas y de seguridad contempladas en la normativa tienen como finalidad proteger la vida e integridad de los usuarios, conductores y del público en general. Por ello, su cumplimiento resulta indispensable para la prestación regular del servicio.

La controversia se desarrolla en un contexto de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de esta actividad turística en Huacachina. En agosto, Indecopi había exhortado al Gobierno Regional de Ica a evaluar la suspensión del servicio si los proveedores no adoptaban medidas adecuadas de seguridad, tras diversos accidentes registrados en las dunas.

Además, la normativa peruana contempla disposiciones específicas para los vehículos tubulares utilizados con fines turísticos, en el marco de modificaciones efectuadas al RNAT. Entre las exigencias técnicas se incluyen aspectos relacionados con la estructura y las condiciones de seguridad de las unidades.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) descartó haber autorizado el funcionamiento de vehículos tubulares en la Huacachina y señaló que estas unidades deben cumplir con la normativa vigente para poder operar.



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Interesados pueden presentar propuestas

La entidad también precisó que los operadores y demás interesados tienen la posibilidad de presentar iniciativas o propuestas normativas relacionadas con esta actividad. Sin embargo, estas solicitudes no implican una autorización automática para que los vehículos puedan comenzar a operar.

Según informó el ministerio, los interesados pueden presentar sus propuestas en su condición de administrados, las cuales serán evaluadas por el MTC dentro del marco de sus competencias como ente rector en materia de transportes.

De esta manera, el sector diferenció entre la posibilidad de plantear modificaciones o iniciativas normativas y una autorización efectiva para prestar el servicio de transporte.

Con esta aclaración, el MTC busca desmentir la versión sobre el supuesto retorno de los tubulares de Huacachina y precisa que la difusión de una propuesta o el desarrollo de reuniones con los operadores no significa que exista autorización para su funcionamiento.

Cualquier operación deberá sujetarse a las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y a las disposiciones vigentes del sector.