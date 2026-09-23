Gobierno busca modificar ley para que Indeci atienda emergencias de manera inmediata, indica Vinelli

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Gobierno busca modificar la normativa para que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda atender emergencias de manera inmediata. El titular del Midagri señaló que ya se cuenta con un proyecto de decreto legislativo para impulsar estos cambios.

Gobiernos locales tardan en atender emergencias

Marco Vinelli señaló que, cuando ocurre una emergencia de considerable magnitud, los gobiernos locales pueden tardar cerca de 10 días en atenderla, dejando a sus habitantes prácticamente en situación de desamparo.

"Hoy en día, cuando ocurre una emergencia, las personas que están encargadas de atenderlas son el gobierno local y regional, hasta con 60% de ayuda humanitaria. Sin embargo, el gobierno local sufre la emergencia, por lo que la atención demora hasta 10 días. La población afectada queda damnificada, y nadie los atiende, eso está en la ley...", afirmó.

Proponen cambiar la ley para agilizar ayuda

Por lo tanto, Vinelli, en representación de su sector y del Poder Ejecutivo, reveló que el siguiente paso será promover un cambio en la ley para que los gobiernos locales puedan obtener licencias y trabajar de manera conjunta con el Indeci, a fin de que esta entidad pueda intervenir directamente.

"Lo que hemos pedido es cambiar eso, para que el Ejecutivo, a través del Indeci que pertenece al ministerio de Defensa, pueda atender desde el día 1. Es una modificación de ley que se podamos hacerlo rápidamente, ya tenemos escrito el Decreto Legislativo...", indicó.

Chupaca evidenció trabas para enviar ayuda

En esa misma línea, Vinelli recordó la visita de Keiko Fujimori a Chupaca, en Junín, tras los terremotos, y señaló que no se pudo enviar ayuda porque el gobierno local no había reportado sus necesidades ante la emergencia.

"Yo creo que la gente lo entiende claramente, y el mejor ejemplo es Chupaca. La presidenta se acercó el 30 de julio, apenas asumió el cargo, y encontré el almancén de Indeci con ayuda humanitaria, sin embargo, no se podía repartir porque el gobierno local no había enviado su ficha de daños y de damnificados", sostuvo.

Buscan simplificar entrega de ayuda humanitaria

El titular de la cartera manifestó que esta sería una posibilidad para agilizar los procedimientos y acudir oportunamente a las zonas donde se registre una emergencia y se requiera apoyo humanitario urgente, todo ello con la colaboración del Indeci.

"Un dato, aún más relevante, cuando se reparte la ayuda humanitaria, se reparte el gobierno local y de ahí a la población. Entonces, fíjate la cantidad de pasos para llevar una botella de agua, un kilo de arroz a la población. Queremos simplifcar pasos a través del Indeci, que está bien preparada y contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas", declaró.

En diálogo con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Gobierno busca modificar la normativa para que el Indeci pueda atender emergencias de manera inmediata. El titular del Midagri señaló que ya se cuenta con un proyecto de decreto legislativo para impulsar estos cambios.