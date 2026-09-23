Perú vs. Estados Unidos: fecha, hora y canal del primer amistoso en fecha FIFA

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 23/09/2026
La selección peruana ya se encuentra en suelo norteamericano para afrontar sus amistosos internacionales de septiembre y octubre. El primer reto de Perú será ante Estados Unidos, duelo que pondrá a prueba al equipo dirigido por Mano Menezes y marcará el inicio de una exigente gira en esta nueva etapa internacional.
Perú vs. Estados Unidos: ¿cuándo se juega?
La Bicolor ya trabaja en suelo norteamericano con la mira puesta en el primero de sus cuatro amistosos programados en territorio norteamericano. El Perú vs. Estados Unidos se disputará este sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Florida.
El partido arrancará a las 3.30 p. m. (hora peruana), por lo que los hinchas tendrán que separar la tarde del sábado para acompañar a la selección en este nuevo compromiso internacional.
El conjunto estadounidense llega motivado tras hacer la linda en el Mundial 2026, así que este partidazo será todo un reto para medir el nivel de los nuestros.
Mano Menezes buscará aprovechar estos partidos para continuar trabajando con la base de convocados y encontrar el funcionamiento que pretende para los próximos desafíos.
Tras este primer amistoso, Perú volverá a saltar a la cancha pocos días después. El siguiente rival será México, en un partido que también forma parte de esta gira internacional.
¿En qué canal ver el Perú vs. Estados Unidos?
Y para quienes ya están preguntando dónde ver el Perú vs. Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de América TV, canal 4, y también podrá seguirse a través de su plataforma de streaming América tvGO.Así, los hinchas de la Bicolor tendrán más de una alternativa para acompañar al equipo de Mano Menezes.
Lista de convocados de la selección peruana
Para esta gira internacional, el técnico brasileño convocó a 26 futbolistas:
- Arqueros: Pedro Gallese, Matías Córdova, Diego Romero
- Defensas: Oliver Sonne, Marcos López, Alfonso Barco, César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Erick Noriega, Marco Huamán, Matías Zegarra
- Mediocampistas: André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Osling Mora, Rodrigo Vilca, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún
- Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales, Piero Magallanes.
De esta manera, el Perú vs. Estados Unidos será el primer amistoso de esta gira internacional de la selección peruana. El partido está programado para este sábado 26 de septiembre a las 3.30 p. m. (hora peruana), se jugará en Orlando y podrá verse por América TV y América tvGO.