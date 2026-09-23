Ethel Pozo confiesa la razón por la que no tuvo hijos con Julián Alexander: "Intentamos varias veces, pero..."

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo habló nuevamente de su vida junto a Julián Alexander y esta vez contó algo que pocos conocían sobre su matrimonio. La conductora reveló que ambos intentaron tener un hijo, pero después decidieron no continuar con la idea.

Ethel sí quiso tener otro hijo con Julián Alexander

La revelación ocurrió durante una entrevista en el podcast de Kenji Fujimori. En medio de la conversación, él le preguntó directamente a Ethel Pozo: "¿Te gustaría tener hijos con Julián?".

La conductora respondió que actualmente ya no quiere tener otro hijo, aunque reconoció que sí lo intentaron algunas veces junto a su esposo.

"Ya no, ya no, totalmente. Intentamos unas tres veces, pero no", contó Ethel Pozo, dejando claro que la pareja en algún momento sí pensó en agrandar su familia.

Ethel y Julián ya tienen hijos de relaciones anteriores. La conductora tiene dos hijas, mientras que su esposo también tiene un hijo. De esta manera, los dos formaron una familia con sus retoños y comenzaron una nueva etapa juntos.

Ethel Pozo descartó iniciar otra vez la crianza

Ethel explicó que con el paso del tiempo, ambos se dieron cuenta de que sus hijos ya estaban creciendo y que volver a empezar la crianza de un bebé no era algo que quisieran hacer.

"Después, en un momento, nos vimos y dijimos: 'Oye, Dome ya se va a la universidad, Lua está a años de terminar el cole, Cris sigue... 19, 17 y va a cumplir 13, Cris. Entonces, ¿ya para qué volver a empezar?'. Entonces dijimos: 'No, ¿ya para qué? Estamos bien así'", contó.

Así fue como ambos decidieron dejar atrás la idea de tener un hijo juntos y continuar disfrutando de la familia que ya habían formado.

Ethel Pozo disfruta su etapa con Julián Alexander

Actualmente, Ethel Pozo y Julián Alexander también comparten un proyecto llamado Modo Pareja, donde hablan de sus experiencias como esposos y de las diferencias que pueden surgir en una relación.

La conductora señaló que está feliz con esta nueva etapa. "Es lindo, me gusta. Creo que es algo genuino que le pasa a muchas parejas, que a veces nos gusta una cosa y a él no, que tenemos coincidencias, pero también... nadie tiene una relación perfecta", comentó.

Así, Ethel Pozo contó que sí intentó tener hijos con Julián Alexander, pero ambos decidieron no seguir adelante porque sus hijos ya estaban grandes y no querían volver a empezar la crianza.