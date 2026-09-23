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Escudo de las Américas: Perú y otros países unen fuerzas contra crimen organizado y terrorismo

Mediante un comunicado del Departamento de Estado de EE. UU., se supo que Perú y otros 15 países acordaron coordinar sanciones, inteligencia y acciones de seguridad contra 24 organizaciones criminales transnacionales.

Escudo de las Américas: Perú y otros países unen fuerzas contra crimen organizad
Escudo de las Américas: Perú y otros países unen fuerzas contra crimen organizad (Composición: Exitosa)

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/09/2026

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Perú, Estados Unidos y otros 14 países del continente suscribieron un compromiso para reforzar la seguridad hemisférica y proteger la soberanía de sus territorios frente a redes delictivas internacionales. La alianza, denominada Escudo de las Américas, contempla medidas financieras, económicas y operativas coordinadas.

Gobiernos refuerzan cooperación

El documento plantea tres líneas principales de trabajo: promover el crecimiento económico, resguardar las instituciones democráticas ante grupos armados vinculados al narcotráfico y defender el principio de soberanía de cada país.

 

Nota en desarrollo...

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