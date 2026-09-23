Nuevo caso de violencia escolar: pelea entre alumnas frente a colegio en San Borja genera preocupación entre padres de familia

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva escena de violencia escolar genera preocupación entre padres de familia en San Borja. Dos alumnas de la institución educativa Romeo Luna Victoria protagonizaron una pelea en los exteriores del colegio, durante la tarde del último viernes.

El enfrentamiento quedó registrado en videos grabados por otros estudiantes que se encontraban en los alrededores y que posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales.

Según las imágenes mostradas, una de las menores vestía el uniforme escolar, mientras que la otra llevaba un polo blanco. Ambas comenzaron una discusión que terminó en una pelea física y en la que incluso llegaron al suelo. En medio del enfrentamiento, otras personas intentaron intervenir para separarlas.

El reporte señala que uno de los adultos presentes, quien aparentemente acompañaba a la estudiante que llevaba el uniforme, intentó detener la pelea. Posteriormente, otra menor intervino mientras alrededor de las protagonistas se escuchaban gritos de otros escolares.

Padres alertan sobre casos de bullying

La preocupación entre las familias aumentó debido a que, según una madre entrevistada, este tipo de situaciones no sería un hecho aislado. La madre sostuvo que el bullying continúa siendo un problema que puede permanecer oculto por temor de los estudiantes a comunicar lo que ocurre.

"Bullying siempre ha habido, lo que pasa es que a veces los chicos tienen miedo , como en todos los colegios creo que está sucediendo, de que si existe algún tipo de bullying los chicos no hablan, ya sea los afectados, ya sea las víctimas, que muchas veces no tienen comunicación con los papás. Ahora actualmente los papás se encuentran trabajando, no están muy atentos a veces de los chicos, no es como los tiempos antiguos, que los papás estaban muy pendientes de nosotros", declaró.

La mujer también fue consultada sobre si la institución educativa habría comunicado alguna medida luego del enfrentamiento protagonizado por las dos alumnas.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Un nuevo caso de violencia escolar fue reportado en los exteriores de la institución educativa Romero Luna Victoria, en San Borja, donde dos alumnas protagonizaron una pelea frente al colegio. Padres de familia expresaron su preocupación y alertaron que... pic.twitter.com/XSeYj2KzOU — Exitosa Noticias (@exitosape) September 23, 2026

Piden medidas ante violencia escolar

Ante la consulta sobre un posible pronunciamiento del colegio y las acciones que se adoptarían frente al caso, la madre de familia indicó que no tenía información confirmada sobre alguna medida específica.

"No sabría decirles, pero supongo que si tienen conocimiento de lo que ha sucedido, habrán llamado seguro a los papás para poder conversar con ellos y poner alguna medida de corrección ante esto", manifestó.

El caso vuelve a poner en discusión la necesidad de prevenir y atender oportunamente los episodios de violencia entre escolares , especialmente cuando estos ocurren en los alrededores de los centros educativos y son registrados por otros menores.

La difusión de las imágenes ha generado preocupación entre las familias del sector, mientras queda pendiente conocer si el colegio adoptará medidas frente al enfrentamiento y qué acciones se implementarán para prevenir nuevos casos de violencia o bullying entre sus estudiantes.