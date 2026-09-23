Corte de LUZ el 24 de septiembre: ¿qué distritos de Lima y Callao se verán afectados el jueves?

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz programado para el 24 de septiembre. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico, según el último cronograma de Pluz Perú. ¿Te quedarás sin electricidad?

Corte de luz en Lima y Callao: ¿cuál es el motivo?

El jueves 24 de septiembre habrá corte de luz en diversos distritos de la capital y del primer puerto del Perú, según Pluz Perú. Para anticiparte a la medida, la empresa compartió en su página oficial un cronograma donde detalla qué zonas se verán afectadas y en qué horarios será la interrupción del servicio.

De acuerdo al reporte, el corte del suministro eléctrico responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo evitar averías futuras y seguir optimizando la infraestructura de distribución. En ese marco, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

¿Qué distritos serán afectados? Zonas y horarios del corte

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el jueves 24 de septiembre:

En Comas

Desde las 8:30 a. m. hasta la 6:00 p. m. en otros predio Mercedes parcela U. C. 008964 M SN - L Snotros Chacra Grande Valle Chillón. Otros.

hasta la 6:00 p. m. en otros predio Mercedes parcela U. C. 008964 M SN - L Snotros Chacra Grande Valle Chillón. Otros. Desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en jr. 21 de Setiembre cdras. 8, 9, jr. Puno cdras. 2, 3, jr. Los Pinos cdras. 8, 9, av. Sta. Cruz cdras. 3, 4, jr. Sta. Rosa cdras. 8, 9, av. 21 de Setiembre cdra. 8.

En Carabayllo

Zonas afectadas en Carabayllo el 24 de septiembre.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m . hasta las 4:30 p. m. en A. H. El Arenal de Canto Grande mzs. A, B, agrup. Fam. Combate de Angamos mzs. A, B, E, A. H. Miguel Grau mzs. A, B, C, D, E, A. H. Señor de los Milagros mz. C, agrup. Fam. Nuevo Amanecer 11 de Octubre mz. C, urb. Ciudad Satélite Canto Grande mz. C.

. hasta las 4:30 p. m. en A. H. El Arenal de Canto Grande mzs. A, B, agrup. Fam. Combate de Angamos mzs. A, B, E, A. H. Miguel Grau mzs. A, B, C, D, E, A. H. Señor de los Milagros mz. C, agrup. Fam. Nuevo Amanecer 11 de Octubre mz. C, urb. Ciudad Satélite Canto Grande mz. C. Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. El Forestal mz. A, agrup. Fam. Los Higales de Campoy mzs. A, B, A. H. Villa Campoy mz. A, asoc. Comp. Corazón de Jesús mz. A, C. P. Campoy mz. A, A. H. 30 de Diciembre mzs. A, B.

en A. H. El Forestal mz. A, agrup. Fam. Los Higales de Campoy mzs. A, B, A. H. Villa Campoy mz. A, asoc. Comp. Corazón de Jesús mz. A, C. P. Campoy mz. A, A. H. 30 de Diciembre mzs. A, B. Desde las 10:00 a. m. hasta las 12:00 en 13378A. Jr. Amazonas cdra. 1, jr. Iquitos cdras. 4, 5, A. H. Virgen de Chapi mzs. A, B, C, D, D1, E, F, G.

En Bellavista

Interrupción del servicio eléctrico en Bellavista.

En San Miguel

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en av. Costa Verde (bajada a Circuito de Playas).

En el Rímac

Desde las 9:30 hasta la 1:30 p. m. en 05158C. Jr. Virú cdras. 4, 5.

En San Isidro / Magdalena del Mar

Áreas afectadas por corte de luz en San Isidro y Magdalena del Mar.

En Oyón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en comunidades de Nava, Mallay y Tinta.

En Chancay

Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 en Pueblo Joven Santa Rosa.

En resumen, al menos 10 distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 24 de septiembre. Se aconseja revisar el cronograma para identificar las zonas exactas y horarios.