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Respuesta ante la emergencia

Vinelli sobre medidas ante El Niño: "Estamos actuando, pero las facultades nos van a acelerar mucho más los procesos"

El ministro Marco Vinelli aseguró a que el Gobierno ya adopta medidas ante los posibles efectos de El Niño y que las facultades legislativas permitirían agilizar su ejecución.

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/09/2026

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Ante la eventual llegada del fenómeno El Niño en el país, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se pronunció ante la esperea de las facultades legislativas y detalló que el Gobierno viene implemementando acciones de prevención ante este impacto que atacará todo el territorio nacional en distinto nivel.

Marco Vinelli sobre medidas de fenómeno El Niño

Como parte de su diálogo en exclusiva con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que el Ejecutivo ya viene adoptando medidas ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. Asimismo, señaló que, si las facultades legislativas son otorgadas al Gobierno, permitirán acelerar los procesos y agilizar la ejecución de las acciones previstas.

"Ya pasaron 25 días, el legislativo tiene las facultades en evaluación, esta semana están en representación, ayer hubo una asamblea publica, no sabemos si van a convocar los próximos días, pero el ejecutivo presento sus facultades y le toca al legislativo pronunciarse, son 66 pedidos y ellos podrían decir te apruebo 66 o 0", expresó el ministro.

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