Partido del Buen Gobierno apoyará facultades para medidas urgentes, pero exige transparencia al Ejecutivo

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El diputado y vocero de la bancada del Partido del Buen Gobierno, Nery Fernández, señaló que su agrupación está dispuesta a respaldar el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo, principalmente para atender medidas consideradas urgentes frente a la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño.

Nery Fernández afirma que el Partido del Buen Gobierno apoyará la aprobación de las facultades

Como parte de su diálogo con Exitosa, Nery Fernández, diputado y vocero de bancada del Buen Gobierno, señaló que el partido apoyará el pedido de facultades que tienen como finalidad atender aspectos como inseguridad y fenómeno El Niño, pero pidió al Ejecutivo demostrar transparencia, confianza y voluntad política.

"Yo quiero explicar al país que el partido del Buen Gobierno reafirma su compromiso de apoyar al Ejecutivo en todo lo que es urgente y necesario. Ya hemos dicho que lo urgente es atender la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, hay que decir que este pedido requiere la voluntad de todas las partes", expresó.

El parlamentario recordó que el pasado 11 de septiembre sostuvo una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y otros integrantes del Gabinete, quienes expusieron los alcances del pedido de facultades.

Demora en el documento de respuesta

Según indicó, durante el encuentro su bancada presentó observaciones y solicitó un documento con las precisiones de las medidas propuestas. A lo que el Ejecutivo demoró 10 días para presentar una respuesta, hecho que generó dudas respecto al proceso de diálogo.

"Yo no me explico por qué razón al 12 de septiembre no pudo enviarlo si ya tenían todo trabajado. Han esperado más de 10 días para respondernos", manifestó.

Asimismo, recordó que el artículo 104 de la Constitución establece que las materias cuya legislación sea delegada al Poder Ejecutivo deben encontrarse delimitadas de manera específica. Por ello, insistió en que su bancada solicitó que el pedido precise claramente las facultades que busca recibir.

"Yo no veo la voluntad del Gobierno de querer empujar esto, nosotros queremos colaborar, pero necesitamos confianza de ambos lados, no vemos transparencia, no vemos confianza y no vemos voluntad", afirmó.

Finalmente, el diputado del Partido del Buen Gobierno, Nery Fernández afirmó que su agrupación mantiene disposición para colaborar con el Gobierno y aprobar las facultades, pero cuestionó las demoras y condiciones para avanzar en el proceso que busca atender necesidades importantes del país.