Donald Trump afirma que EE. UU. podría "tomar el control" de Cuba "casi de inmediato"

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Donald Trump vuelve a amenazar a Cuba. El presidente de Estados Unidos (EE.UU.) afirmó que su país "tomará el control" de la 'Perla de las Antillas' "casi de inmediato" tras terminar el "trabajo" en Irán.

Donald Trump vuelve a amenazar a Cuba: Enviaría portaviones

La tensión entre EE. UU. y Cuba no se detiene. El mandatario estadounidense, Donald Trump, se hizo presente en una cena privada en el Raymon F. Kravis Center for the Performing Arts en West Palm Beach, Florida, dejando a más de uno sorprendido con sus declaraciones públicas. Pues bien, precisó que al terminar en Irán podría hacer que el portaviones USS Abraham Lincoln, viaje al Caribe y "se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba.

Seguidamente, advirtió que tomará el control de Cuba "casi de inmediato" y que los isleños dirían "muchas gracias, nos rendimos".

"De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes, tal vez el portaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, se acerque, se detenga a unos 100 metros de la costa y nos digan: 'Muchas gracias, nos rendimos'", indicó Trump en el foro conocido por reunir a personalidades influyentes como empresarios y figuras públicas del Estado.

Sus declaraciones se dan luego de que en esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

🚨 ÚLTIMA HORA



Trump: Vamos a tomar Cuba casi de inmediato. A la vuelta de Irán, quizá hagamos que el USS Lincoln se acerque a la costa y entonces se rendirán. pic.twitter.com/RbHwEIulXX — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 2, 2026

Trump impone más sanciones a Cuba: Advierte tomar el control

Los colaboradores de Trump trataron de describir la situación como jocoso. Sin embargo, la tensión se avivó debido a que se dio el mismo día en que la Casa Blanca firmaba un nuevo paquete de sanciones contra Cuba, enfocado en sectores estratégicos como la energía, la defensa, la minería y los servicios financieros.

Trump considera que Cuba, ubicada a 150 km de la costa de Florida, sigue representando una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de EE. UU. Las sanciones dadas a conocer el viernes 1 de mayo serían:

Bloquear, entre otras personas, a quienes operen o hayan operado en los sectores de energía, minería, defensa o seguridad de Cuba o hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico al Gobierno de Cuba o a otros individuos sancionados.

o tecnológico al Gobierno de Cuba o a otros Bloquear a quienes sean o hayan sido líderes o altos funcionarios del Gobierno de Cuba, sean responsables directos o indirectos de "serios abusos a los derechos humanos en Cuba" o hayan cometido actos de corrupción, "como la apropiación indebida de bienes públicos, la expropiación de bienes privados para ganancia personal o propósitos políticos, o sobornos".Sancionar a instituciones financieras internacionales que mantengan lazos con el gobierno de La Habana.

¿Cuba responde tras sanciones de EE. UU.?

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, consideró que estas nuevas medidas de Washington responden "al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 de mayo, encabezado por el general del Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel, y a la firma de seis millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético".

En el marco de esos anuncios, Donald Trump vuelve a generar tensión. Pues bien, el presidente de EE. UU. anunció que su país podría "tomar control" de Cuba "casi de inmediato". Amenazó con enviar al portaviones USS Abraham Lincoln a las costas cubanas.