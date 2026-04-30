Corte de AGUA hasta por 13 horas el 2 de mayo: Estos distritos de Lima se verán afectados

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua afectará diversos distritos de Lima el 2 de mayo. Descubre qué zonas no contarán con el servicio de forma temporal, de acuerdo al último comunicado de Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp.

Motivo del corte de agua en Lima, según Sedapal

La empresa estatal, de acuerdo a su último anuncio, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, ha programado interrupciones puntuales por mantenimiento o limpieza de reservorios que suelen durar hasta 13 horas.

¿Con qué objetivo? Pues bien, Sedapal precisa que el corte de agua el 2 de mayo tiene como finalidad ejecutar esas acciones para seguir brindando un servicio de calidad y optimizar la infraestructura del suministro. Es por ello, que exhorta a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento desde ya del recurso hídrico.

¿En qué distritos será el corte de agua el 2 de mayo?

Sedapal reveló las zonas y distritos que se verán afectados el sábado 2 de mayo por el corte del servicio de agua potable, que también se puede verificar en el siguiente ENLACE:

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona R, A.H. Huaycán zona R 205F Ampliación 12 de Agosto, calle 1 P.S. 2-3-4-5, UCV 206E.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en P.J. Laderas de Chillón 1ra Explanada - Sector 369.

En La Molina

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Las Laderas de Melgarejo. Cuadrante: Urb. Santa Patricia I, II y III etapa, Urb. Far West Villas, Urb. Pablo Boner, Urb. Pablo Cánepa, Urb. El Banco de Javier Prado, Asoc. Vivienda San Francisco de Asís I, II, III y IV etapa.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Portada del Sol de La Molina I y II etapa, Urb. Los Girasoles de La Molina, Urb. Los Robles y cobertura R-8E.

Sin servicio en San Juan de Lurigancho

Asimismo, la empresa precisó que la suspensión temporal del servicio se ejecutará el sábado en el distrito de San Juan de Lurigancho, precisamente en las siguientes zonas que se detallan en la imagen:

Interrupción del servicio en SJL.

Es así como Sedapal sugirió a la ciudadanía verificar si su zona está incluida entre los distritos que se verán afectados con el corte de agua programado para el 2 de mayo y así se anticipen para tomar las acciones respectivas que les ayude a aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en un determinado horario.