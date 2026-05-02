Pataz: Intervienen a más de 70 personas con arsenal de guerra en pleno Estado de Emergencia

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un despliegue conjunto que marca un hito en la lucha contra la inseguridad en La Libertad, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano (EP) asestaron un golpe decisivo a la criminalidad organizada e incautaron armamento de largo alcance, subametralladoras y municiones en la provincia de Pataz.

Este decomiso no solo debilita la logística de las organizaciones criminales, sino que reafirma la política de recuperación del principio de autoridad en Pataz, donde el Estado busca erradicar los delitos conexos a la minería ilegal que han convertido la región en un escenario de alta peligrosidad.

PNP y el Ejército logran un importante golpe contra la criminalidad organizada

Tras un trabajo de inteligencia, la intervención permitió la ubicación de una bocamina en la zona denominada "Las Porfirias", en el sector "Los Alisos", donde se refugiaba un numeroso grupo de personas vinculadas presuntamente a actividades ilícitas.

El grupo, que operaba aprovechando la accidentada geografía de la zona, fue hallado en posesión de un arsenal de guerra, confirmando la alta peligrosidad de las bandas que operan en esta región minera pese al Estado de Emergencia vigente.

Durante el despliegue táctico, en el que participaron efectivos de las unidades especializadas GRECCO y FEC junto a fuerzas militares, se logró la intervención de un total de 71 ciudadanos, entre ellos tres mujeres, quienes fueron retenidos para su plena identificación y el inicio de las diligencias de ley.

🚨#EstadoDeEmergencia | En nuevo golpe al crimen en Pataz, la #PNP y el Ejército irrumpieron en una bocamina del sector Los Alisos, logrando la intervención de 71 personas y un arsenal de guerra.



✅ Fusiles, subametralladoras, lanzagranadas y municiones fuera de circulación. pic.twitter.com/BxgkGw3XUR — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 2, 2026

Arsenal de guerra y control territorial

El registro exhaustivo en el sector "Los Alisos" reveló un poderoso arsenal de guerra que evidencia el nivel de sofisticación de las bandas en la zona. Entre el material incautado destacan tres fusiles tipo Galil, cuatro subametralladoras tipo Uzi artesanales, una carabina, un lanzagranadas, un fusil FAL y armamento de alta precisión destinado a francotiradores, además de gran cantidad de municiones y cargadores específicos para este armamento.

Esta acción conjunta responde a la política integral del Estado peruano para recuperar el principio de autoridad y garantizar la seguridad pública en zonas declaradas en emergencia, donde la minería ilegal y los delitos conexos han generado escenarios de alta peligrosidad.

Tras el operativo, las personas intervenidas y el material bélico incautado han sido puestos a disposición de la comisaría del sector para continuar con las investigaciones correspondientes, contando con la participación de los representantes del Ministerio Público.

Con esta intervención, el Ministerio del Interior ratifica su compromiso de mantener una presencia activa en La Libertad, enviando un mensaje claro: las operaciones de alto impacto continuarán de forma sostenida para garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Central en las zonas declaradas en emergencia.