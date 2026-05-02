MTC: Desmontan infraestructura ilegal de telecomunicaciones en los alrededores del penal de Huaral

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que logró desmontar cinco estaciones ilegales de telecomunicaciones instaladas en las inmediaciones del penal de Huaral, en una intervención orientada a combatir redes clandestinas vinculadas a la criminalidad.

Esta intervención se ejecutó en estrecha articulación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, con el objetivo principal de salvaguardar la seguridad pública y garantizar el uso correcto y legal del espectro radioeléctrico.

El ministerio destacó que la intervención no solo apunta a desactivar equipos ilegales, sino también a prevenir su reinstalación mediante vigilancia constante y coordinación interinstitucional. En ese sentido, se reiteró la importancia de reforzar las acciones de fiscalización en áreas cercanas a centros penitenciarios, donde este tipo de operaciones suele proliferar.

Redes ilegales al servicio del delito

El MTC advirtió que las estaciones desmontadas eran utilizadas para facilitar comunicaciones no autorizadas, lo que podría estar vinculado a actividades delictivas organizadas. Estos sistemas permiten evadir controles y establecer conexiones fuera de los canales regulados, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.

La Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Telecomunicaciones (DGFSC) realizó labores de fiscalización. Durante la diligencia, se incautaron antenas directivas orientadas específicamente hacia el centro penitenciario, además de diversos equipos técnicos como switches, routers, hubs y sistemas eléctricos que permitían la operatividad de estos servicios no autorizados.

☝️ #MTC desmonta cinco estaciones ilegales de telecomunicaciones en las inmediaciones del penal de Huaral. 📡



📢 Mediante un operativo articulado se busca neutralizar redes clandestinas que facilitan la delincuencia y garantizar el uso legal del espectro radioeléctrico.



🗞️ Más... pic.twitter.com/N4UjVFeGOe — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) April 30, 2026

Asimismo, los hechos se encuentran tipificados como delito de hurto agravado por el uso ilegal del espectro radioeléctrico y suministro ilegal de infraestructura destinada a facilitar comunicaciones de personas privadas de su libertad en centros penitenciarios.

Acciones sostenidas de control y fiscalización

En lo que va del año 2026, el MTC ha ejecutado un total de 27 operativos de esta naturaleza a nivel nacional como parte de sus acciones preventivas frente a la inseguridad ciudadana.

El MTC hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar la instalación de equipos clandestinos, destacando que la colaboración ciudadana es clave para combatir estas prácticas. También recordó que el uso del espectro radioeléctrico está regulado y requiere autorización expresa del Estado.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso de seguir trabajando en coordinación con otras autoridades para erradicar las telecomunicaciones ilegales y garantizar un entorno seguro. La intervención en Huaral evidencia que las redes clandestinas siguen siendo un desafío para el Estado, pero también confirma que los operativos coordinados pueden debilitar estos sistemas. El reto ahora será mantener la vigilancia y evitar que estas estructuras vuelvan a instalarse.