La ONU advierte que El Niño regresará con fuerza en los próximos meses: "Alerta climática urgente"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, alertó de un regreso inminente del fenómeno climático El Niño, un proceso que ocurre por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico y que provoca lluvias intensas en Sudamérica y sequías prolongadas en África y Asia.

Según ha precisado, existe una probabilidad del 80% de que un episodio de El Niño vuelva a hacer su aparición entre junio y agosto de 2026. Asimismo, la posibilidad de que esas condiciones se consoliden al menos hasta noviembre se encuentra en porcentajes cercanos o superiores al 90%.

Si bien hasta la fecha se desconoce con exactitud cuándo se producirá el apogeo del fenómeno El Niño ni cuál será su intensidad máxima, la mayoría de los modelos de pronóstico estiman que será un evento por los menos moderado, con la posibilidad de llegar a ser un episodio de fuerte intensidad.

El Niño, "una alarma climática urgente"

En un duro pronunciamiento, Guterres afirmó que el mundo "debe tratar El Niño como una alarma climática urgente", puesto que traerá consecuencias más intensas y tendrá un alcance mayor en todo el planeta. Su pronunciamiento se da tras la publicación del último boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia de la ONU que monitorea eventos climáticos.

"El mundo debe tratar este evento como lo que es: una alerta climática urgente. Las condiciones asociadas al episodio de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta. Las consecuencias se dejarán sentir con una intensidad todavía mayor y su alcance será aún más amplio, cruzando fronteras a una velocidad devastadora"

La ocurrencia de El Niño en periodos cada vez más cortos se debe al cambio climático. En este contexto de emergencia internacional, el secretario general de la ONU instó a los principales gobiernos del mundo a "acabar con la adicción a los combustibles fósiles, acelerar la transición a las energías renovables, proteger a los más vulnerables e implementar sistemas de alerta temprana para todos".

OMM pide a Latinoamérica extremar las precauciones

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, recomendó este martes a los países de Latinoamérica a "extremar las precauciones" y utilizar la llamada "inteligencia climática" para sortear los efectos más adversos de este fenómeno.

En declaraciones para la agencia de noticias EFE, Saulo precisó que el fenómeno impactará también a las actividades productivas y económicas, incluidas la pesca y la agricultura. En conclusión, la ONU alertó de un regreso inminente de El Niño en los próximos meses, con la posibilidad de alcanzar un 80% de probabilidades entre junio y agosto.