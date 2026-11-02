Corte de agua en Lima el 3 de noviembre: ¿cuáles son los distritos afectados y horarios, según Sedapal?

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Habrá corte de agua en tu distrito? Conoce qué zonas de Lima se verán afectados por la interrupción temporal del servicio programado para el martes 3 de noviembre, según la programación oficial de Sedapal.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿Cuál es el motivo?

El martes 3 de noviembre el corte de agua afectará diversas zonas de la capital, según Sedapal. A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa precisa que la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones técnicas con el objetivo de mejorar la infraestructura de abastecimiento.

En ese marco, insta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico en recipientes limpios. Además, se aconseja revisar el cronograma para saber las áreas exactas de los distritos que se verán afectados parcialmente en determinadas horarios.

¿No tendrás agua el 2 de noviembre? Distritos, zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zona que se verá afectada este martes 3 de noviembre:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 11:00 a. m. Áreas afectadas: A.H. Huaycán Zona S, UCV 211, 212, 213, 213B Ampliación, Asociación Cerro de la Libertad, Asociación Productores 22 de Abril, UCV 217 Nuevo Horizonte, UCV 217, 219A Nueva Esperanza, A.H. Huaycán Zona T, UCV 211, 218, 222 y Franja Comercial.

Áreas afectadas en Pachacámac

Desde las 8:00 a. m. Áreas afectadas: Centro Poblado Rural Huertos de Manchay (Sector La Florida, Sector El Pedregal), Asoc. Fundo Mama Sicilia, Asoc. Las Viñas, Centro Poblado Rural Matamoros, Pueblo Pachacámac, Sector 445 Manchay (Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector La Florida, Sector El Pedregal).¿, Sector 454 Pachacámac (Asoc. Fundo Mama Sicilia, Asoc. Las Viñas, Centro Poblado Rural Matamoros, Pueblo Pachacámac).

Corte de agua

Áreas afectadas en Carabayllo

Desde las 12:00 a. m. Áreas afectadas: A.H. Cruz Milagrosa La Flor, A.H. Las Dalias 17 de Febrero, Asoc. de Viv. Villa Caudivilla, Asoc. de Viv. Villa Caudivilla Ampliación, Asoc. de Prop. Los Girasoles de Carabayllo II etapa, Asoc. de Prop. El Portal de Carabayllo, Asoc. de Prop. Villa Gloria, Asoc. de Prop. Villa Los Ficus, Asoc. de Viv. El Estanque de Carabayllo, Asoc. de Viv. La Muralla, Asoc. de Viv. Las Casuarinas II etapa, Asoc. de Viv. Las Garas, Asoc. de Viv. Las Garas Ampliación, Asoc. de Viv. Los Álamos del Norte, Asoc. de Viv. Residencial Limatambo I y II, Asoc. de Viv. San Benito de Caudivilla, Asoc. de Viv. Santa Rosa de Punchauca, Asoc. Estrella Solar, Asoc. Ex - Fundo Caudivilla, Huacoy y Punchauca, Asoc. de Vivienda Bellavista, Asoc. Programa de Vivienda Costa del Sol II Etapa, Asoc. Villa Victoria de Carabayllo II etapa, C.P.R. Santa Rosa, P.V. Bonavista, P.V. La Florida II etapa, P.V. Las Orquídeas de Carabayllo II, P.V. Villa Emilia, Pueblo Centro Poblado Rural Punchauca.

Áreas afectadas en Breña

Desde las 10:00 a. m. Áreas afectadas: Urb. Chacra Colorada (Cuadrante: Av. Zorritos, Av. Alfonso Ugarte, Plaza Bolognesi, Av. Arica, General Varela, Jirón Huántar).

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. Áreas afectadas: Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba (Cuadrante: AF. De la Nueva Juventud de la Ciudad de los Constructores San Juan de Lurigancho).

Así que si pensabas hacer uso del agua potable lunes, se aconseja revisar primero la programación de Sedapal donde se detalla qué distritos de Lima se verán afectados por determinadas horas por la interrupción del servicio.