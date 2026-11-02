Ignacio Buse debuta con triunfo ante Zizou Bergs en el Rolex Paris Masters 2026

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenista peruano Ignacio Buse (33° ATP) inició de forma positiva su participación en el Rolex Paris Masters 2026 tras derrotar por 6-2 y 6-4 al belga Zizou Bergs (39° ATP) en la primera ronda del torneo. La raqueta nacional requerido de una hora y 19 minutos de juego sobre la pista dura bajo techo de la capital francesa para sellar su clasificación a la siguiente etapa de la competencia.

Victoria de Nacho Buse en el cuadro individual

El desarrollo del encuentro mostró un dominio claro del jugador peruano en el primer set, en el que quebró el servicio del rival para cerrar la manga con un marcador de 6-2. En el segundo parcial, Buse mantuvo la regularidad en el saque y concretó las oportunidades de quiebre necesarias para culminar el partido con un 6-4 a favor.

El triunfo sobre Bergs significó un resultado directo respecto al historial reciente entre ambos tenistas en el circuito profesional. En el choque previo disputado en Shanghái, el jugador belga se había quedado con la victoria en dos sets con parciales de 6-0 y 6-3.

Tras superar la rueda inicial en París, el tenista nacional avanzó a la segunda ronda del certamen individual, donde enfrentará al ruso Daniil Medvedev, actual número 5 del ranking ATP y cuarto cabeza de serie del torneo. El enfrentamiento ante el jugador europeo representará el siguiente reto del deportista peruano en el cuadro principal.

Participación en la modalidad de dobles y contexto del torneo

De forma paralela a su camino en el cuadro de individuales, Ignacio Buse competirá en el certamen de dobles del Rolex Paris Masters. En esta modalidad, el tenista peruano formará dupla con el italiano Luciano Darderi para afrontar la primera ronda de la especialidad.

La pareja integrada por Buse y Darderi se medirá ante el binomio francés conformado por Benjamin Bonzi y Arthur Rinderknech en la cancha 3 del recinto deportivo. La programación del partido está fijada como parte de la jornada inicial de dobles en la pista parisina.

El Rolex Paris Masters se disputa sobre superficie dura bajo techo y constituye la última cita del calendario regular en la categoría Masters 1000 del circuito ATP. El torneo reúne a las principales figuras del tenis internacional antes del cierre de la temporada oficial.

En ese sentido, Ignacio Buse sigue atentamente en las competencias de alta exigencia del circuito internacional y se prepara para la siguiente ronda y poder representar con el mejor rendimiento que el torneo requiere.