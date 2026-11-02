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Partidos de HOY, lunes 2 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de octubre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, LaLiga de España, Premier League Serie A, Brasileirao, entre otros, tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, lunes 2 de noviembre
Programación de partidos de hoy, lunes 2 de noviembre (Composición Exitosa)

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 02/11/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este lunes 2 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una larga lista de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se juega la décimo quinta fecha del Torneo Clausura, hay tres partidos programados:

  • 11:00 a.m. | Sport Huancayo vs. FBC Melgar — L1 MAX
  • 1:15 p.m. | UTC vs. Deportivo Garcilaso — L1 MAX
  • 3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — L1 M

Partidos de la Serie A HOY

Termina la décima jornada del campeonato italiano, hay dospartidos programados:

  • 12:30 p.m. | Sassuolo vs. Fiorentina — Disney+
  • 2:45 p.m. | Atalanta vs. Parma — Disney+

Partidos de Copa de la Liga HOY

La pelota también rodará en el torneo inglés, hay un partido programado:

  • 3:00 p.m. | Newcastle United vs. Everton — Disney+

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:

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  • 3:00 p.m. | Deportivo La Coruña vs. Osasuna — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay cuatro partidos programados de pronóstico reservado:

  • 5:00 p.m. | Platense vs. Central Córdoba — Disney+
  • 5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs. Independiente — Disney+
  • 7:15 p.m. | Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — Disney+
  • 7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Banfield — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 34 de la primera divisón de Brasil, hay un partido programado:

  • 6:00 p.m. | RB Bragantino vs. Santos — Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay dos partidos programados de la zona alta de la tabla:

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  • 4:05 p.m. | Águilas Doradas vs. Fortaleza — WinSports
  • 8:15 p.m. | Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional — WinSports

Este lunes 2 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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