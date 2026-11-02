Partidos de HOY, lunes 2 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 02/11/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este lunes 2 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una larga lista de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga1 HOY
Se juega la décimo quinta fecha del Torneo Clausura, hay tres partidos programados:
- 11:00 a.m. | Sport Huancayo vs. FBC Melgar — L1 MAX
- 1:15 p.m. | UTC vs. Deportivo Garcilaso — L1 MAX
- 3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — L1 M
Partidos de la Serie A HOY
Termina la décima jornada del campeonato italiano, hay dospartidos programados:
- 12:30 p.m. | Sassuolo vs. Fiorentina — Disney+
- 2:45 p.m. | Atalanta vs. Parma — Disney+
Partidos de Copa de la Liga HOY
La pelota también rodará en el torneo inglés, hay un partido programado:
- 3:00 p.m. | Newcastle United vs. Everton — Disney+
Partidos de LaLiga de España HOY
La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:
- 3:00 p.m. | Deportivo La Coruña vs. Osasuna — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay cuatro partidos programados de pronóstico reservado:
- 5:00 p.m. | Platense vs. Central Córdoba — Disney+
- 5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs. Independiente — Disney+
- 7:15 p.m. | Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — Disney+
- 7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Banfield — Disney+
Partidos del Brasileirao HOY
La pelota también rodará en la jornada 34 de la primera divisón de Brasil, hay un partido programado:
- 6:00 p.m. | RB Bragantino vs. Santos — Fanatiz
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
En Colombia, hay dos partidos programados de la zona alta de la tabla:
- 4:05 p.m. | Águilas Doradas vs. Fortaleza — WinSports
- 8:15 p.m. | Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional — WinSports
Este lunes 2 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.