El Niño en Perú: lluvias alcanzarían su periodo más crítico hasta febrero, advierte el Senamhi

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú se aproxima al periodo más crítico de lluvias debido a los efectos del fenómeno El Niño, que continuará presentándose con características extraordinarias hasta febrero de 2027, según el Senamhi.

Senamhi advierte periodo crítico en lluvias

En diálogo con Exitosa, la jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Ávalos, alertó sobre el incremento de las precipitaciones y pidió a la población mantenerse atenta ante posibles emergencias.

La especialista explicó que el fenómeno climático está generando un adelanto de las lluvias en el norte del país, situación que ya había sido advertida por la institución en septiembre. Sin embargo, señaló que actualmente se registra un segundo episodio de precipitaciones que ha tenido una duración mayor al anterior.

"El Niño, que ya es extraordinario, llega hasta febrero como extraordinario, genera dos cosas. Primero, un adelanto de lluvias, eso ya lo habíamos publicado en septiembre, el adelanto de lluvias en el norte del país. Este es el segundo episodio, el segundo pulso que ha durado más que el de septiembre y, a partir de aquí, esto va a ser más frecuente e intenso", sostuvo.

Asimismo, la representante precisó que otro de los efectos de El Niño será el incremento de la intensidad de las precipitaciones durante los próximos meses, con una incidencia que se extendería hasta febrero de 2027. Por ello, advirtió que el país debe prepararse para afrontar condiciones meteorológicas más exigentes.

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