Tumbes bajo emergencia por lluvias: Ejército despliega militares y motobombas en zonas críticas ante riesgo de inundaciones

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lluvias que afectan al norte del país obligaron a reforzar las acciones de emergencia en Tumbes. Ante el riesgo de inundaciones y la acumulación de agua en diferentes sectores de la ciudad, el Ejército del Perú desplegó efectivos militares para intervenir en los puntos considerados críticos y brindar asistencia a la población.

El Ministerio de Defensa, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informó que la Primera Brigada de Infantería movilizó a integrantes de su Compañía de Intervención Rápida desde la noche del domingo hacia las zonas que presentan mayores complicaciones por las precipitaciones.

Entre los lugares donde se ejecutan los trabajos figuran el parque El Beso, la avenida Arica y el cruce de las avenidas Tumbes y La Marina. En estos sectores, los militares trabajan de manera articulada con el Ministerio de Vivienda y utilizan motobombas para evacuar el agua acumulada y disminuir las posibilidades de inundaciones.

La intervención busca atender las zonas más vulnerables y evitar que las precipitaciones ocasionen mayores dificultades para las familias tumbesinas, especialmente en espacios donde el agua puede acumularse y afectar la circulación de vehículos y peatones.

Ministro de Defensa supervisa acciones en Tumbes

En medio de esta emergencia, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, llegó durante la noche a Tumbes por disposición de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para encabezar las coordinaciones y supervisar las labores de respuesta junto con los altos mandos militares de la región.

Durante su recorrido por los sectores afectados, el titular del sector destacó la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y aseguró que existe disposición para trabajar conjuntamente con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

"Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para actuar y trabajar de manera articulada con las autoridades locales y regionales, porque nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de las familias tumbesinas", manifestó Belaunde.

Cabe señalar que el ministro fue designado por el Ejecutivo para liderar las coordinaciones frente a las emergencias registradas en Tumbes y Piura, regiones que afrontan condiciones meteorológicas adversas asociadas al fenómeno El Niño.

Fuerzas Armadas mantienen alerta sus comandos

Por su parte, el Ministerio de Defensa precisó que, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se mantienen en alerta los comandos operacionales a nivel nacional, con el objetivo de movilizar recursos humanos y brindar apoyo oportuno a las poblaciones que puedan resultar afectadas por las emergencias.

Esta disposición busca fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles nuevos escenarios de riesgo, considerando que las precipitaciones podrían generar complicaciones en diferentes localidades del norte peruano.

El despliegue militar en Tumbes forma parte de las medidas para reducir el impacto de las lluvias y proteger a las familias expuestas a inundaciones. Las autoridades deberán mantener la coordinación y vigilancia en las zonas vulnerables para responder oportunamente ante cualquier nueva emergencia.