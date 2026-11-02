Precio del dólar HOY en Perú: consulta a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 2 de noviembre

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Es el mejor momento para cambiar dólares? Conoce cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de hoy, lunes 2 de noviembre, en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar hoy en Perú es un factor económico que inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general buscan conocer a tiempo para cuidar mejor su poder adquisitivo, especialmente si desean pagar una deuda en moneda extranjera o calcular el valor real de sus ahorros.

Como el mercado cambiario puede variar durante el día, revisar el cambio del dólar este lunes 2 de noviembre antes de realizar una operación ayuda a evitar pérdidas. Por ello, si estás evaluando comprar o vender dólares ahora, lo ideal es identificar cuál es el comportamiento de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio.

Pues bien, el tipo de cambio termina influyendo en distintos aspectos de la vida diaria. En ese sentido, te revelamos cuál es el precio del dólar en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar hoy en Perú es un factor económico que inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general buscan conocer a tiempo para cuidar mejor su poder adquisitivo, especialmente si desean pagar una deuda en moneda extranjera o calcular el valor real de sus ahorros.

LUNES 2 DE NOVIEMBRE COMPRA VENTA S/3.458 S/3.467

¿Subió el precio del dólar? Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se logra ver una leve variación al alza en comparación con el día de ayer, domingo 2 de noviembre, donde el precio de la compra fue de S/3,435 y la venta fue de S/3,460.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, domingo 1 de noviembre, en Perú?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cumple un rol vital en el país. Su objetivo principal es reducir la volatilidad extrema del tipo de cambio, comprando o vendiendo dólares para evitar choques drásticos que afectan a la economía local.

Además, esta institución permite conocer el comportamiento del dólar durante la jornada del domingo 1 de noviembre. Según los registros publicados por SUNAT, la moneda estadounidense se cotizó en S/ 3,4580 para la compra y S/ 3,4670 para la venta. Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó un precio promedio ponderado de S/ 3,4642.

Así que si buscas hacer alguna operación con el dólar hoy, ten en cuenta que el precio en Sunat es el siguiente: compra S/3,435 y la venta S/3,460, en Perú.