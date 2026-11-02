Construcción de un penal de máxima seguridad estaría lista en un año, anuncia ministro Ernesto Álvarez

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció que el Gobierno busca construir un penal de máxima seguridad en aproximadamente un año mediante un sistema modular. La iniciativa responde a un encargo de la presidenta Keiko Fujimori y forma parte de una estrategia para ampliar la infraestructura penitenciaria.

Penal de máxima seguridad en 12 meses

En la entrevista con Panorama, Álvarez detalló que el sector coordina con equipos técnicos para encontrar una fórmula que permita levantar un establecimiento penitenciario de máxima seguridad en un año, mediante construcción modular. La propuesta también contempla un segundo penal, posiblemente de mayor capacidad, destinado a internos que no hayan cometido delitos violentos.

El ministro recordó que, tradicionalmente, construir un centro penitenciario podía tomar entre cinco y seis años por los trámites administrativos, e incluso en los casos más rápidos el proceso podía extenderse a tres años. La nueva meta busca reducir ese plazo a aproximadamente dos meses de gestión y 12 meses de obra.

Ubicación fuera de las zonas urbanas

Álvarez precisó que los nuevos penales no necesariamente estarían instalados en Lima . Debido a los requerimientos de seguridad, las autoridades deberán evaluar terrenos alejados de las zonas urbanas.

La decisión busca garantizar condiciones adecuadas para albergar a internos de alta peligrosidad, sin descartar que el segundo establecimiento pueda ubicarse en otra región del país.

Ampliación de la infraestructura penitenciaria

La estrategia del Gobierno no se limita a la construcción de nuevos penales. El Ministerio también trabaja en culminar obras pendientes y ampliar la capacidad de los establecimientos existentes, para lo cual revisa el financiamiento y busca destrabar los proyectos en curso.

Entre las iniciativas mencionadas, figura el penal El Milagro, en Trujillo, donde se contempla desarrollar un segundo centro denominado El Milagro 2. Estas intervenciones buscan incrementar la capacidad del sistema penintenciario y avanzar con las obras proyectadas por el Ejecutivo.

El anuncio marca un cambio en los plazos habituales de construcción penitenciaria, aunque todavía no se ha definido la ubicación definitiva ni el presupuesto de los nuevos establecimientos.