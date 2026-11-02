Fenómeno El Niño: Minsa implementará hospital de campaña en Tumbes ante intensas lluvias

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la implementación de un hospital de campaña en la región Tumbes, como parte de las medidas para reforzar la atención médica ante las intensas lluvias y los posibles efectos del fenómeno El Niño en el territorio nacional.

Minsa instalará hospital de campaña en Tumbes

Ante la presencia de fuertes lluvias en la zona norte del país, el Minsa ha anunciado la instalación de un hospital de campaña que contará con una capacidad de entre 80 y 120 camas, como parte de las medidas de prevención y respuesta ante las posibles emergencias que podrían ocasionar los cambios climatológicos y los efectos del fenómeno El Niño.

"Para garantizar una atención oportuna ante las intensas lluvias y los posibles efectos del fenómeno El Niño, el ministro de Salud, Luis Dyer, anunció la implementación de un hospital de campaña con capacidad de entre 80 y 120 camas en la región", expresó la publicación.

La medida fue anunciada por el ministro de Salud, Luis Dyer, quien señaló que esta iniciativa busca garantizar una atención médica oportuna a la población frente a posibles situaciones de emergencia.

🔴 #AHORA | ¡Atención, Tumbes! Reforzamos la capacidad de respuesta en salud ante posibles emergencias. Para garantizar una atención oportuna ante las intensas lluvias y los posibles efectos del fenómeno El Niño, el ministro de Salud, Luis Dyer, anunció la implementación de un hospital de campaña con capacidad de entre 80 y 120 camas en la región. Ante El Niño, el #PerúResponde 🇵🇪 Lee también Fenómeno El Niño: estos son los problemas a la piel que alerta EsSalud ante la llegada de altas temperaturas November 2, 2026

¿Qué medidas implementará el Minsa en Tumbes?

Según la información difundida por el sector Salud, la principal intervención será la instalación de un hospital de campaña que contará con una capacidad de hasta 120 camas. Este espacio permitirá ampliar la disponibilidad de atención médica en caso de que se registren emergencias que superen la capacidad habitual de los establecimientos sanitarios de la región.

Asimismo, el plan contempla otras acciones destinadas a mejorar la respuesta del sistema de salud frente a posibles escenarios de riesgo. Entre ellas se encuentra la ampliación de la capacidad de atención en los servicios sanitarios, con el objetivo de disponer de mayores recursos para atender a las personas que puedan resultar afectadas por las lluvias.

Tumbes se prepara ante posibles efectos de El Niño

La implementación del hospital de campaña forma parte de las acciones de prevención promovidas por el Gobierno bajo la estrategia denominada Perú Responde, que busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas de salud frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño.

Finalmente, con esta intervención, el Ministerio de Salud apunta implementar un hospital de campaña en Tumbes para garantizar que la población pueda acceder a servicios médicos oportunos ante eventuales emergencias ocasionadas por las intensas lluvias a causa del fenómeno El Niño.