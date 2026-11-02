Villa El Salvador: detonan artefacto explosivo en vivienda del virtual alcalde electo Marcelino Huamán

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo episodio de violencia se registró en Villa El Salvador, luego de que un sujeto detonara un artefacto explosivo en la fachada de la vivienda de Marcelino Huamán, virtual alcalde electo del distrito. El ataque ocurrió minutos después de las 11:00 p. m. y ocasionó daños materiales, aunque afortunadamente no dejó personas heridas.

Detonan explosivo en casa del virtual alcalde de VES

El atentado quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa de tres pisos. En las imágenes se observa cómo un individuo encapuchado se acerca al portón de la cochera, enciende lo que sería un petardo y lo arroja contra el inmueble. Inmediatamente después, escapa corriendo con rumbo desconocido.

La explosión dañó el portón de la cochera y un vehículo de color gris que se encontraba estacionado en los exteriores de la propiedad. Sin embargo, la situación pudo tener consecuencias más graves, debido a que, al momento de la detonación, Huamán se encontraba en el patio junto a sus familiares, cerca de la zona donde estalló el artefacto.

En declaraciones a Exitosa, el virtual alcalde electo no descartó que el ataque esté relacionado con la gestión saliente de la Municipalidad de Villa El Salvador. Según manifestó, considera que este atentado tendría la intención de intimidarlo debido a las posiciones que ha mantenido frente a presuntos actos de corrupción en el distrito.

"Considero que estos actos de alguna manera constituyen o quieren intimidarnos, porque nosotros hemos sido frontales contra la corrupción que hay en la municipalidad de Villa El Salvador y seguramente tienen algunas una intención, pero confiamos en Dios, que nos protege y rechazamos todo acto de violencia (...) no tengo enemigos en ningún lado", indicó.

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Marcelino exige investigación

Asimismo, Huamán señaló que las cámaras de seguridad habrían logrado registrar el rostro del responsable, por lo que espera que la Policía pueda identificarlo y capturarlo. El objetivo, sostuvo, es que el sujeto revele quién lo contrató para perpetrar el ataque contra su vivienda.

"Nosotros ya hemos solicitado las garantías y el Ministerio del Interior nos ha asignado un policía del Estado. Ellos están en el día y durante la noche se van a descansar y es entonces cuando han aprovechado para lanzar este explosivo, y si se hace un análisis del video, se ve el rostro de un sujeto, por lo que de alguna manera se tiene que identificar y capturarlo, y que tenga que decir quién lo mandó (...) ya se dieron las elecciones, ya las ganamos y el día martes 13 es la proclamación, eso no lo van a poder detener, quizás quieren amedrentarnos para que no asumamos esta postura directa", agregó.

Por otro lado, peritos de Criminalística culminaron las diligencias correspondientes en el inmueble para recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, una patrulla policial permaneció en los exteriores de la vivienda para brindar resguardo al virtual alcalde electo y sus familiares.