RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Grave panorama

Río Tumbes alcanza umbral rojo por intensas lluvias en Ecuador: alertan sobre posibles desbordes e inundaciones

El caudal del río Tumbes alcanzó el umbral rojo debido las intensas lluvias que se registran en Ecuador. Por ello, la situación mantiene en alerta a la región ante el riesgo de desbordes e inundaciones.

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 02/11/2026

Síguenos en Google News Google News

El caudal del río Tumbes alcanzó el umbral rojo debido a las intensas lluvias registradas en Ecuador. La situación mantiene en alerta a la región ante el riesgo de desbordes e inundaciones en las zonas vulnerables.

Río Tumbes alcanza umbral rojo y provoca alarma en la región

A través de sus canales oficiales el Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) dio a conocer que el río localizado al norte del territorio nacional superó el umbral rojo a las 5:00 horas al registrar un caudal de 1,021.33 m³/s en la estación hidrológica El Tigre, de acuerdo al Aviso N.° 1667 de la entidad.

En medio de esta panorama, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) también enumeró cuáles serían las potenciales áreas de afectas. Los centros poblados presentados a continuación: El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal

Hidrograma de caudal del río Tumbes
Hidrograma de caudal del río Tumbes

Noticia en desarrollo...

Intensas lluvias en Tumbes y Piura seguirán hasta el 7 de noviembre, alerta Senamhi
Lee también

Intensas lluvias en Tumbes y Piura seguirán hasta el 7 de noviembre, alerta Senamhi

Fuertes lluvias golpean Piura y Tumbes: activación de quebradas e inundaciones generan preocupación
Lee también

Fuertes lluvias golpean Piura y Tumbes: activación de quebradas e inundaciones generan preocupación

Temas relacionados Ecuador intensas lluvias Río Tumbes Tumbes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA