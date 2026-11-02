Río Tumbes alcanza umbral rojo por intensas lluvias en Ecuador: alertan sobre posibles desbordes e inundaciones

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El caudal del río Tumbes alcanzó el umbral rojo debido a las intensas lluvias registradas en Ecuador. La situación mantiene en alerta a la región ante el riesgo de desbordes e inundaciones en las zonas vulnerables.

Río Tumbes alcanza umbral rojo y provoca alarma en la región

A través de sus canales oficiales el Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) dio a conocer que el río localizado al norte del territorio nacional superó el umbral rojo a las 5:00 horas al registrar un caudal de 1,021.33 m³/s en la estación hidrológica El Tigre, de acuerdo al Aviso N.° 1667 de la entidad.

En medio de esta panorama, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) también enumeró cuáles serían las potenciales áreas de afectas. Los centros poblados presentados a continuación: El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

Hidrograma de caudal del río Tumbes

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