Corte de agua en Lima el 31 de octubre: ¿cuáles son los distritos afectados y horarios, según Sedapal?

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Habrá corte de agua en tu distrito? Conoce qué zonas de Lima se verán afectados por la interrupción temporal del servicio programado para el sábado 31 de octubre, según la programación oficial de Sedapal.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿Cuál es el motivo?

El sábado 31 de octubre el corte de agua afectará diversas zonas de la capital, según Sedapal. A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa precisa que la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones técnicas con el objetivo de mejorar la infraestructura de abastecimiento.

En ese marco, insta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico en recipientes limpios. Además, se aconseja revisar el cronograma para saber las áreas exactas de los distritos que se verán afectados parcialmente en determinadas horarios.

¿No tendrás agua el 31 de octubre? Distritos, zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zona que se verá afectada este sábado 31 de octubre:

Áreas afectadas en Carabayllo

Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A.H. Asociación Casa Huerta Villa Nazareth y Asociación Agrícola Pecuaria Villa Nazareth.

corte de agua 31 de octubre

Recomendaciones ante el corte de agua programado en Lima

Ante la suspensión temporal del servicio de agua potable, Sedapal también pone a la disposición de sus usuarios, el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma del corte de agua. No solo ello, también se pone a disposición los siguientes consejos:

Almacenamiento del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas.

como baldes o bidones desinfectados y con tapas. Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica. Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

Así que si pensabas hacer uso del agua potable el sábado, se aconseja revisar primero la programación de Sedapal donde se detalla qué distritos de Lima se verán afectados por determinadas horas por la interrupción del servicio.

Recomendaciones ante un corte de agua.

Ante estas interrupciones, los usuarios deben tomar previsiones y almacenar agua en recipientes limpios para cubrir sus necesidades durante el periodo establecido. Sedapal también recuerda que los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000 y tener a la mano su número de suministro para realizar consultas.