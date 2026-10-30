Fenómeno El Niño: Cenepred alerta sobre posibles aniegos en Lima por lluvias intensas

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Isabel Ramos, especialista en gestión del riesgo de desastres del Cenepred, advirtió sobre el riesgo de aniegos en Lima ante las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Asimismo, destacó la importancia de adoptar medidas preventivas desde ahora para reducir posibles daños.

Evaluación de condiciones atmosféricas y escenarios de riesgo en Lima

Las proyecciones técnicas elaboradas por los especialistas del organismo gubernamental analizan la interacción entre la temperatura del mar y los patrones climáticos sobre la costa central. El monitoreo permanente busca anticipar la magnitud de los eventos pluviales para coordinar acciones de contingencia con los municipios distritales de Lima Metropolitana.

"En un contexto de Niño si se dan las condiciones tanto oceánicas y también atmosféricas podrían presentarse lluvias muy importantes en la capital", señaló Isabel Ramos.

El análisis de las variables meteorológicas permite identificar las zonas críticas con mayor tendencia a la acumulación de agua de lluvia en la vía pública. La acumulación pluvial representa una amenaza constante para la fluidez del tránsito vehicular y la seguridad de las viviendas asentadas en sectores vulnerables.

Las autoridades remarcan que la preparación anticipada reduce de forma considerable las pérdidas materiales en las zonas urbanas. Por ello, se insiste en la limpieza de drenajes colectores y la identificación temprana de puntos críticos de escorrentía en los distritos capitalinos.

Diagnóstico de infraestructura vial, puentes y recomendaciones poblacionales

Como parte de las acciones de prevención, el Cenepred elabora un estudio técnico especializado para evaluar los escenarios de riesgo por inundación específicos para Lima Metropolitana.

La investigación abarca la revisión del estado situacional de la infraestructura vial clave, tales como la resistencia de los pasos a desnivel y el nivel de exposición de las estructuras de los puentes situados sobre los principales cauces de la ciudad.

El estudio analiza los antecedentes registrados en temporadas previas, donde la acumulación de agua afectó de manera crítica la transitabilidad en los pasos subterráneos y bypasses de la zona sur de la capital.

La identificación técnica de estas estructuras busca que las entidades competentes ejecuten obras de mantenimiento preventivo y refuercen los sistemas de drenaje antes del inicio de las precipitaciones.

Frente a este panorama, el organismo técnico exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los avisos y boletines oficiales emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En ese sentido, Cenepred continuará con la elaboración de estudios técnicos y el monitoreo de escenarios de riesgo para orientar las acciones de prevención ante el impacto del fenómeno El Niño en la capital.