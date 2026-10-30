Arroceros de Ucayali podrían ir a paro durante la visita del papa León XIV: productores denuncian crisis

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los productores arroceros de Ucayali evalúan realizar una medida de protesta durante la visita apostólica del papa León XIV al Perú, debido a la crisis que atraviesan los productores en el sector agrario.

Arroceros podrían ir a paro

En diálogo con Exitosa, Máximo Valdiviezo, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura y del Bajo Piura, advirtió que los agricultores de Ucayali ya preparan una manifestación y la entrega de un memorial para exponer sus demandas.

El dirigente explicó que alrededor de 50 mil productores de arroz de Piura también analizan acatar un paro ante la falta de soluciones por parte del Gobierno. En ese sentido, señaló que los agricultores de las zonas de Sullana, San Lorenzo, Alto Piura, Medio y Bajo Piura, además de Sechura, atraviesan dificultades económicas desde hace dos años.

¿Por qué los arroceros evalúan realizar un paro?

Durante la entrevista, Valdiviezo sostuvo que uno de los principales problemas del sector es el precio que reciben por sus cosechas. Según denunció, existen monopolios que compran sus productos y establecen los montos de pago, situación que perjudica directamente a los pequeños y medianos agricultores.

Frente a este escenario, exigió al Gobierno mantener la franja de precios y los aranceles para proteger la producción nacional. Asimismo, cuestionó la falta de intervención de organismos como Indecopi ante las presuntas prácticas de los compradores.

El representante también advirtió sobre los efectos de las altas temperaturas en los cultivos. Precisó que el exceso de calor ha perjudicado las cosechas de arroz, frejoles y maíz, debido a que afecta el desarrollo de las plantas, la floración y el rendimiento de los granos.

Arroceros de Ucayali preparan protesta durante visita del papa

Respecto a las movilizaciones, Valdiviezo confirmó que los productores de Ucayali preparan una marcha pacífica durante el tiempo en el que se desarrollarán las actividades de la visita del papa León XIV. Además, tienen previsto entregar un memorial para dar a conocer la problemática del sector agrario.

En cuanto a Piura, indicó que la posibilidad de acatar un paro continúa en evaluación, debido a que todavía buscan establecer un diálogo con las autoridades. Según detalló, sostuvieron dos reuniones con el viceministro de Agricultura, pero aún no consiguieron reunirse con el titular del sector, Marco Vinelli.

Finalmente, el dirigente señaló que una eventual paralización de los arroceros de Piura y Ucayali podría concretarse durante noviembre, mientras los agricultores esperan respuestas del Ejecutivo para atender sus demandas por la crisis.