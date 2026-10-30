Precio del dólar HOY en Perú: consulta a cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes 30 de octubre

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Es el mejor momento para cambiar dólares? Conoce cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de hoy, viernes 30 de octubre, en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar hoy en Perú es un factor económico que inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general buscan conocer a tiempo para cuidar mejor su poder adquisitivo, especialmente si desean pagar una deuda en moneda extranjera o calcular el valor real de sus ahorros.

Como el mercado cambiario puede variar durante el día, revisar el cambio del dólar este viernes 30 de octubre antes de realizar una operación ayuda a evitar pérdidas. Por ello, si estás evaluando comprar o vender dólares ahora, lo ideal es identificar cuál es el comportamiento de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio.

Pues bien, el tipo de cambio termina influyendo en distintos aspectos de la vida diaria. En ese sentido, te revelamos cuál es el precio del dólar en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

VIERNES 30 DE OCTUBRE Novios generan debate por cobrar 75,90 dólares a invitados que confirmaron y faltaron a su boda Lee también COMPRA VENTA S/ 3.455 S/ 3.461

¿Subió el precio del dólar? Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se logra ver una leve variación al alza en comparación con el día de ayer, jueves 29 de octubre, donde el precio de la compra fue de S/ 3,451 y la venta fue de S/ 3,458.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, jueves 29 de octubre, en Perú?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cumple un rol vital en el país. Su objetivo principal es reducir la volatilidad extrema del tipo de cambio, comprando o vendiendo dólares para evitar choques drásticos que afectan a la economía local.

Además, esta institución permite conocer el comportamiento del dólar durante la jornada anterior, jueves 29 de octubre. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la moneda estadounidense cerró en S/ 3,4620, tras registrar un precio promedio de S/ 3,4489, un mínimo de S/ 3,4380 y un máximo de S/ 3,4530.

Así que si buscas hacer alguna operación con el dólar hoy, ten en cuenta que el precio en Sunat es el siguiente: compra S/ 3,451 y la venta S/ 3,458, en Perú.