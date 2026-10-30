Keiko Fujimori invita a empresarios de El Salvador a invertir en el Perú: "Conozcan nuestro país maravilloso"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori invitó a empresarios de El Salvador a conocer el Perú y explorar oportunidades de inversión. Además, destacó los atractivos del país y su reconocida gastronomía.

Insta a empresarios de El Salvador a invertir en el Perú

En el marco del segundo día de su visita oficial a El Salvador, Keiko Fujimori participó de la inauguración del encuentro empresarial entre el Perú y la nación centroamericana. En su alocución, la presidenta peruana

Señaló que el Perú "tiene un marco constiucional muy sólido", precisó que la Constitución Política posee dos capítulos "fundamentales" siendo el primero el relacionado al Banco Central de Reserva allí destacó la rectificación de Julio Velarde como su presidente "que le da al Perú una tranquilidad, una política monetaria con mucho entusiasmo".

Agregó que el otro, es el capítulo económico que enfatizó que su parte más importante es "la apertura del país a los inversionistas", acotó que dan "las mismas responsabilidades y exigencias al inversionista peruano que al extranjero".

"Nosotros invitamos a los inversionistas a que inviertan ya sea con un concurso abierto. Tenemos mecanismos con asociaciones público privadas o tratos gobierno a gobierno y el mecanismo obras por impuesto (...) los invito a que vengan, conozcan, nuestro país maravilloso, no solo para invertir sino para que disfruten de la gran gastronomía y del cariño de todos los peruanos", expresó.

Explica su presencia en El Salvador y resalta el legado de su padre

La mandataria remarcó su alegría por estar en territorio salvadoreño y recordó la etapa de violencia que atravesó nuestro país dejando sin vida a personas así como que muchas otras tuvieron que salir al extranjero para tener una nueva vida alejada de ese contexto nefasto.

Ante ello, destacó que luego de esa etapa que atravesó el Perú, su padre Alberto Fujimori, tras llegar al sillón presidencial, le devolvió la paz a los peruanos y que desde allí se pudo construir todos los demás temas como el económico, infraestructura, entre otros.

Bajo esa premisa, sostuvo que su presencia en El Salvador corresponde a que la criminalidad organizada transnacional, como en muchos países en Sudamérica, atacó al Perú y que "hoy los ciudadanos sienten miedo".

"Me encuentro acá para observar y estudiar todas las cosas positivas que ha hecho el gran presidente Nayib Bukele. Somos países distintos, con normas y leyes diferentes, pero creo que su esencia devolverle la seguridad y el orden es algo que nosotros también queremos replicar en el Perú", sostuvo.

En síntesis, este viernes, 30 de octubre, en el marco de la inauguración del encuentro empresarial entre el Perú y El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori invitó a empresarios salvadoreños a conocer al país y explorar oportunidades de inversión.