Corte de luz en Lima y Callao el 31 de octubre: ¿qué distritos se verán afectados y en qué horarios?

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Pluz Perú confirmó que habrá corte de luz el sábado 30 de octubre. En la siguiente nota conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados y en qué horarios será la interrupción temporal del servicio eléctrico programado.

Cronograma de corte de luz en Lima y el Callao

Mediante un comunicado, la empresa Pluz Perú dio a conocer que ejecutará un nuevo corte de luz mañana sábado 31 de octubre debido a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.

En ese sentido, exhortó a sus usuarios la comprensión del caso y les instó a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. De igual manera, les recuerda que la interrupción será temporal y no en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas.

Corte de luz el 31 de octubre: zonas y horarios de interrupción

Para tener en cuesta el corte del suministro eléctrico y saber si tienes una interrupción programada para la fecha en mención, puedes ingresar al siguiente enlace de Pluz Perú. A continuación te presentamos qué zonas de Lima y Callao son las que figuran en la lista de aquellas que contarán con luz este fin de semana:

En San Martín de Porres/Los Olivos:

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en la calle Ángel Maldonado cdra. 30, calle Amalia Puga cdra. 30, jirón Carlos Raygada cdra. 1, jirón Abancay cdra. 4, av. Alayza y Paz Soldán cdra. 1, jirón Andahuaylas cdra. 4, av. Perú cdras 24,25,26,27,28,29,31,31, av. Universitaria cdras. 1, 2, 3, 4, 5, jirón Sao Paulo cdras. 24, 25, 26, 27, 28, jirón Villa Rica cdras. 3, 4, 5, 6, 7, av. Bella Unión cdras 3, ,4, 5, 6, av. Lima av. 28, 29, 30, 31, 32, jirón La Florida cdra. 28, jirón Pinar del Río cdras. 25, 26, 27, 28, 29, jirón Río Branco cdras. 24, 25, 26, jirón Pasco 29, 30, 31, av. Pacasmayo cdras. 30, 31, jirón Puertos Barrios 3,4, jirón Ríobamba cdra. 25 y en las siguientes áreas:

Corte de luz en San Martín de Porres/Los Olivos

En Callao:

Desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en el asentamiento humano Miguel Grau mzs. A, B, L, LL, O1, P1, Q1, X, en el asentamiento humano 3 de Octubre mzs. A, B, K, L, LL.

En Ventanilla:

Sectores afectados por el corte de luz

En Carabayllo:

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en la Asoc. Viv. Santa Inés mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, Asoc. Virgen de las Nieves mzs. A y B.

En San Martín de Porres:

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en el jirón Benito Lazo Quijano cdras. 1, 2, jirón José María Córdova cdra. 36, jirón José Gálvez cdra. 4, jirón José Mendiburu y Bonet cdra.1, jirón José Antonio de Sucre cdra. 36, urb. Condevilla del Señor mzs K8, L8.

En síntesis, esta es la lista de distritos de Lima y Callao que tendrán zonas espefícas donde el suministro eléctrico será suspendido de acuerdo a información vertida por Pluz Perú.