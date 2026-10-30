Última procesión del Señor de los Milagros este 1 de noviembre: ruta, horarios y desvíos

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Señor de los Milagros realizará su quinta y última procesión de 2026 este domingo 1 de noviembre, en el Cercado de Lima. Miles de fieles podrán acompañar la despedida de la imagen, que recorrerá calles próximas al Santuario de Las Nazarenas antes de retornar al monasterio. Las autoridades aplicarán cierres progresivos y modificaciones del transporte público durante la jornada.

¿A qué hora y desde dónde comienza la procesión?

La salida está programada para las 12:00 del mediodía desde el Santuario de Las Nazarenas. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas estará a cargo del traslado de las andas y del recorrido procesional, que comprenderá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación.

Finalmente, la imagen retornará por la avenida Tacna hasta ingresar nuevamente al Monasterio de Las Nazarenas, aunque aún no se ha confirmado el horario de llegada.

#SeñorDeLosMilagros l Este domingo 1 de noviembre, acompañemos con fe y devoción la procesión en honor a nuestro Cristo Moreno, una tradición que une a miles de fieles. 📍 Conoce la ruta y vive esta tradición que une a todo el Perú. #MesMorado #Lima #MML https://t.co/jrmZw9CqCv — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 30, 2026

Los cierres vehiculares se efectuarán progresivamente en estas vías y sus alrededores. La circulación se restablecerá por tramos, según el desplazamiento de las andas y las indicaciones policiales.

¿Qué cambios tendrá el Metropolitano?

El servicio regular A circulará por Alfonso Ugarte y atenderá únicamente en Quilca en ese tramo. El servicio regular C llegará solo hasta la Estación Central.

Las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena cerrarán temporalmente . Los usuarios podrán utilizar Caquetá, Dos de Mayo, Quilca, España y Estación Central como alternativas

¿Qué otros servicios tendrán desvíos?

Los servicios 301 y 305 del Corredor Azul tendrán paraderos temporales de inicio y fin de ruta en Nicolás de Piérola. El servicio 412 del Corredor Morado retornará en Francisco Pizarro con Prolongación Tacna.

El transporte convencional modificará sus rutas para evitar las calles ocupadas y tendrá desvíos por Argentina y los alrededores de la plaza Ramón Castilla. La jornada cerrará las procesiones de 2026. La ATU recomienda anticipar los traslados y consultar sus mapas y canales oficiales antes de viajar.

De esta manera, el Señor de los Milagros culminará su recorrido procesional de 2026 este domingo 1 de noviembre, en medio de la expectativa de miles de fieles que acompañarán su última salida por las calles del Cercado de Lima. La jornada también estará marcada por restricciones vehiculares y cambios en el transporte público, como parte de las medidas dispuestas para facilitar el desarrollo de la procesión.