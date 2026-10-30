Día de la Canción Criolla: Reniec revela cuántos peruanos llevan nombres inspirados en sus grandes exponentes

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La música criolla no solo permanece viva en las canciones que acompañan las reuniones familiares y las tradicionales jaranas peruanas. También está presente en los nombres que llevan miles de ciudadanos.

Así lo recordó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mediante una publicación en sus redes sociales, con motivo de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla.

Bajo el mensaje "Una identidad que suena a Perú", la entidad invitó a los ciudadanos a descubrir los nombres inspirados en los grandes representantes de este género musical, resaltando el vínculo entre las tradiciones artísticas y la identidad nacional.

La publicación incluye cifras que llaman la atención por la cantidad de personas registradas con nombres relacionados con reconocidos intérpretes. Bartola encabeza la lista, seguida de Tania Libertad, mientras que otros nombres evocan a figuras emblemáticas de la música peruana y expresiones propias del criollismo.

Bartola y Tania Libertad destacan en la lista

De acuerdo con la gráfica compartida por Reniec, 1.148 personas llevan el nombre Bartola, mientras que otras 270 están registradas como Tania Libertad. Ambas denominaciones hacen referencia a reconocidas exponentes de la música peruana, cuyas trayectorias han contribuido a mantener vigente el género a lo largo de las generaciones.

🎶🇵🇪 ¡Hay nombres que llevan el ritmo y la tradición de nuestra música criolla! ❤️🎸 En el Día de la Canción Criolla, descubrimos que el legado de nuestros grandes artistas también está presente en la identidad de muchos peruanos. ✨ Desde Bartola hasta Tania Libertad, ¡hay nombres que nos hacen cantar de orgullo! 🎤 ¿Cuál de estos nombres te sorprendió más? ¡Te leemos en los comentarios! 👇🏼 #Reniec #DíaDeLaCanciónCriolla #IdentidadQueSuenaAPerú October 30, 2026

La lista también menciona a Carmencita Lara, con siete registros; Augusto Polo, con seis; Lucha Reyes y Manuel Donaire, con tres cada uno; y Nicomedes Santa Cruz, con dos. Asimismo, aparecen referencias como Flor de la Canela, Criollo, Marinera, Vals y Alcatraz.

Estos registros muestran que la influencia de la música criolla trasciende los escenarios y las grabaciones. Los nombres vinculados con sus intérpretes y composiciones también forman parte de la historia personal de numerosos ciudadanos.

Reniec destaca la identidad musical del Perú

La publicación se difunde en vísperas del Día de la Canción Criolla, que se celebra cada 31 de octubre en el Perú. Esta fecha constituye una oportunidad para recordar a los artistas que contribuyeron a consolidar un género que reúne influencias culturales y tradiciones musicales del país.

Entre sus representantes destacan figuras como Bartola, Lucha Reyes, Tania Libertad y Nicomedes Santa Cruz, quienes han dejado una huella en el cancionero nacional. Sus interpretaciones y aportes forman parte del patrimonio musical que continúa transmitiéndose entre distintas generaciones.

Con esta iniciativa, Reniec pone en evidencia una particular manera en que la cultura se manifiesta en la sociedad peruana. La música criolla no solo se escucha y se celebra: también puede encontrarse en los nombres que acompañan a miles de ciudadanos a lo largo de sus vidas.