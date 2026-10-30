Gobierno aprueba nuevos sueldos para docentes de universidades públicas: ¿cuánto recibirán?

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los nuevos montos de las remuneraciones de los docentes de universidades públicas mediante el Decreto Supremo N.° 232-2026-EF, publicado este viernes 30 de octubre. La disposición establece pagos diferenciados según la categoría, el régimen de dedicación y la clasificación contractual, así como criterios y condiciones para su otorgamiento.

¿A quiénes beneficia la nueva escala?

La medida comprende a los docentes ordinarios de las categorías principal, asociado y auxiliar , además de los profesores contratados de las universidades públicas . No establece remuneraciones para quienes trabajan en instituciones privadas.

El decreto se sustenta en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32732, que autoriza el incremento de remuneraciones en el marco de la Ley Universitaria. Su aprobación fue solicitada por el Ministerio de Educación y contó con opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF.

¿Cuánto recibirán los docentes ordinarios?

Para los profesores con dedicación exclusiva o a tiempo completo, la nueva remuneración mensual queda establecida de la siguiente manera:

Decreto Supremo N.° 232-2026-EF (Captura)

Estos importes corresponden al sueldo mensual total aprobado para cada categoría. No representan un bono adicional ni el monto individual del aumento sobre la remuneración anterior.

¿Cómo se pagará a quienes trabajan a tiempo parcial?

Los docentes ordinarios con dedicación a tiempo parcial recibirán una remuneración proporcional a las horas laboradas. Para calcularla, se utilizará como referencia el monto asignado al profesor a tiempo completo de la misma categoría.

Por ello, los sueldos completos señalados anteriormente no se aplican íntegramente a quienes tienen una jornada parcial. El importe dependerá de su carga horaria y de si pertenecen a la categoría principal, asociado o auxiliar

¿Cuánto ganarán los profesores contratados?

La escala para docentes contratados distingue los tipos A y B, cada uno con tres clasificaciones. Los montos mensuales y la distribución de horas son los siguientes:

Decreto Supremo N.° 232-2026-EF (Captura)

La nueva escala organiza los ingresos según la categoría y dedicación de los docentes ordinarios, y la clasificación de los contratados. Conforme a la disposición compartida, su aplicación se financiará con el presupuesto institucional de las universidades públicas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.