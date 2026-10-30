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Gobierno aprueba nuevos sueldos para docentes de universidades públicas: ¿cuánto recibirán?

El Gobierno aprobó una escala de remuneraciones para profesores ordinarios y contratados de universidades públicas. Los docentes principales a tiempo completo o dedicación exclusiva percibirán S/9.569,82 mensuales.

Gobierno aprueba nuevos sueldos para docentes de universidades públicas
Gobierno aprueba nuevos sueldos para docentes de universidades públicas (Difusión)

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/10/2026

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El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los nuevos montos de las remuneraciones de los docentes de universidades públicas mediante el Decreto Supremo N.° 232-2026-EF, publicado este viernes 30 de octubre. La disposición establece pagos diferenciados según la categoría, el régimen de dedicación y la clasificación contractual, así como criterios y condiciones para su otorgamiento.

¿A quiénes beneficia la nueva escala?

La medida comprende a los docentes ordinarios de las categorías principal, asociado y auxiliar, además de los profesores contratados de las universidades públicas. No establece remuneraciones para quienes trabajan en instituciones privadas.

El decreto se sustenta en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32732, que autoriza el incremento de remuneraciones en el marco de la Ley Universitaria. Su aprobación fue solicitada por el Ministerio de Educación y contó con opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF.

¿Cuánto recibirán los docentes ordinarios?

Para los profesores con dedicación exclusiva o a tiempo completo, la nueva remuneración mensual queda establecida de la siguiente manera:

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Decreto Supremo N.° 232-2026-EF (Captura)

Estos importes corresponden al sueldo mensual total aprobado para cada categoría. No representan un bono adicional ni el monto individual del aumento sobre la remuneración anterior.

¿Cómo se pagará a quienes trabajan a tiempo parcial?

Los docentes ordinarios con dedicación a tiempo parcial recibirán una remuneración proporcional a las horas laboradas. Para calcularla, se utilizará como referencia el monto asignado al profesor a tiempo completo de la misma categoría.

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Por ello, los sueldos completos señalados anteriormente no se aplican íntegramente a quienes tienen una jornada parcial. El importe dependerá de su carga horaria y de si pertenecen a la categoría principal, asociado o auxiliar

¿Cuánto ganarán los profesores contratados?

La escala para docentes contratados distingue los tipos A y B, cada uno con tres clasificaciones. Los montos mensuales y la distribución de horas son los siguientes:

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Decreto Supremo N.° 232-2026-EF (Captura)

La nueva escala organiza los ingresos según la categoría y dedicación de los docentes ordinarios, y la clasificación de los contratados. Conforme a la disposición compartida, su aplicación se financiará con el presupuesto institucional de las universidades públicas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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