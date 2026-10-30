MEF destina S/ 21.8 millones para garantizar vuelos ante situaciones de emergencia por fenómeno El Niño

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el desarrollo de los cambios climatológicos asociados al fenómeno El Niño, el Ministerio de Economía (MEF) ha aprobado la transferencia de S/ 21.8 millones para vuelos en situación de emergencia. Es decir, para financiar horas de vuelo extra de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), según se requiera.

Ministerio de Economía aprueba transferencia para vuelos de emergencia

La iniciativa se origina como parte de las acciones de respuesta del Gobierno liderado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori y su equipo ante los posibles desastres alrededor de todo el territorio nacional por el fenómeno El Niño 2026 - 2027.

En ese sentido, los recursos económicos se derivarán a la adquisición de equipos operativos de apoyo al Grupo Aéreo N°3 destinados al enfrentar los incendios forestales y el equipamiento de 22 brigadas contra los mismos.

Según el Decreto Supremo N° 228-2026-EF, publicado este 30 de octubre en el diario oficial El Peruano, se aprobó la transferencia en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.

"El Ministerio de Defensa solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a su favor, para financiar la ejecución de horas de vuelo adicionales del Grupo Aéreo Nº 8 de la Fuerza Aérea del Perú destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres asociados al Fenómeno El Niño 2026-2027", afirma el documento.

Presupuesto destinado en favor del agua

El Gobierno autorizó una transferencia de partidas por S/ 52 millones 198 mil 955 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con cargo al presupuesto institucional de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Los recursos provienen de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y corresponden al Año Fiscal 2026, en el marco de lo establecido en la Décima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Finalmente, el accionar del Ministerio de Economía (MEF) con esta transferencia de S/ 21.8 millones busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante posibles emergencias ocasionadas por el fenómeno El Niño, garantizando los vuelos y la disponibilidad de horas de adicionales de la FAP y la atención de las necesidades de transporte y asistencia en las zonas que resulten afectadas.