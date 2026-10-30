Jean Ferrari confirma los próximos amistosos de Perú: vuelve a Matute en noviembre y viaja a Cusco en diciembre

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana ya conoce a sus próximos rivales y escenarios para sus siguientes compromisos internacionales. Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó, a través del canal de Bicolor+, los encuentros que disputará el combinado nacional en los próximos meses.

De esta manera, la Blanquirroja se enfrentará a un rival de Conmebol en Lima y a uno de Concacaf en Cusco, en dos compromisos que permitirán al comando técnico continuar con la preparación del equipo bajo la dirección de Mano Menezes.

La Blanquirroja vuelve a Matute

A través de Jean Ferrari, la FPF oficializó que la Selección Peruana disputará un amistoso internacional frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, recinto que pertenece a Alianza Lima.

El encuentro ante el combinado altiplánico está programado para el viernes 13 de noviembre, a las 8:00 p. m. De esta manera, el elenco nacional tendrá un solo compromiso durante la Fecha FIFA, que se desarrollará del 9 al 17 de noviembre.

El escenario marcará el regreso de la selección peruana a Matute, donde buscará sumar minutos de competencia internacional y continuar con el trabajo del nuevo cuerpo técnico.

El último amistoso que disputó Perú en Matute fue ante Nicaragua (2-0, en 2024)

Se enfrentarán ante Panamá en la altura

Por otro lado, los dirigidos por el entrenador brasileño Mano Menezes tendrán un segundo desafío frente a Panamá. Este encuentro se disputará el miércoles 9 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, desde las 6:00 p. m.

El compromiso permitirá que el equipo nacional afronte un escenario con condiciones geográficas distintas a las de Lima, como parte de la planificación deportiva.

Panamá llega de participar en el último Mundial en 2026. Compartió grupo con Inglaterra, Croacia y Ghana.

Tendríamos una lista de convocados diferente

Jean Ferrari explicó que esta convocatoria tendrá un objetivo particular: preparar al equipo para competir en dos plazas con características distintas, considerando las condiciones de Lima y Cusco.

Asimismo, el directivo dejó abierta la posibilidad de contar con una lista de convocados diferente, de acuerdo con las necesidades de ambos compromisos.

De esta manera, Perú continuará con su preparación de cara a los próximos desafíos internacionales, mientras Mano Menezes avanza en la consolidación de su propuesta futbolística.