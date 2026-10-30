Papa León XIV en Perú: EsSalud refuerza plan de atención médica para el pontífice y miles de fieles

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, EsSalud alista un plan de contingencia para garantizar la atención médica durante las actividades multitudinarias. Se contará con ambulancias UCI, puestos médicos y personal especializado para responder ante posibles emergencias.

EsSalud despliega ambulancias UCI, puestos médicos y cobertura en regiones

Para la protección directa del pontífice durante sus desplazamientos, la institución asignará de forma permanente una ambulancia tipo III equipada como Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la cual contará con ventilador mecánico, bomba de infusión continua, monitor-desfibrilador multiparámetro y un equipo especializado en atención crítica.

En los puntos de mayor concentración pública en la capital, la entidad desplegará 18 ambulancias tipo II distribuidas estratégicamente en el Gran Teatro Nacional, el Estadio Nacional, la Plaza de Armas y la Base Aérea Las Palmas.

Específicamente para la misa multitudinaria del 16 de noviembre en Las Palmas, el plan contempla la instalación de dos Puestos Médicos de Avanzada y dos puestos satélite dedicados a la atención inmediata de los asistentes.

La cobertura sanitaria se extenderá de manera simultánea a diversos puntos del interior del país donde se prevé gran afluencia de fieles. Los equipos médicos se desplegarán en las localidades de Pimentel, Zaña, Santa Cruz y Chiclayo en la región Lambayeque, mientras que en Cusco se instalarán puestos de atención en Sacsayhuamán y la Plaza de Armas.

Red asistencial en alerta y recomendaciones sanitarias

El operativo involucrará la participación del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) y del Hospital Perú, pertenecientes a la Gerencia de Oferta Flexible. Adicionalmente, más de 15 establecimientos de salud de la red de EsSalud se mantendrán en alerta amarilla para asegurar la disponibilidad continua de personal médico, equipamiento e insumos ante eventualidades.

Cada Puesto Médico de Avanzada estará integrado por una brigada multidisciplinaria compuesta por dos médicos, dos profesionales de enfermería, un técnico de enfermería y un técnico de campo.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, presentó el despliegue técnico que contempla la movilización de ambulancias, puestos médicos de avanzada, brigadas de primera respuesta y personal especializado en Lima y diversas regiones

"No solamente vamos a contar con las ambulancias donde hay personal médico y enfermeras sino el Hospital Perú que está conformado por médicos especialistas y subespecialistas para la atención de todos los ciudadanos, no necesariamente los asegurados", indicó.

De cara a las jornadas multitudinarias, el organismo público recomendó a la población mantener una adecuada hidratación, emplear bloqueador solar, sombreros y prendas ligeras para evitar cuadros de deshidratación o golpes de calor.

En ese sentido, visita del papa León XIV al Perú contará con un esquema de contingencia médica desplegado por EsSalud en la capital y en regiones para resguardar la salud de los asistentes a los actos litúrgicos.