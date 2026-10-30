Merlina, Lucifer y Chucky: Reniec revela cuántos ciudadanos peruanos llevan nombres inspirados en Halloween

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Halloween no solo se hace presente en los disfraces, las decoraciones y las celebraciones que se realizan cada 31 de octubre. Esta vez, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) llamó la atención en redes sociales al revelar que varios peruanos llevan nombres que recuerdan a reconocidos personajes de películas de terror.

A través de su cuenta oficial en X, la entidad publicó una gráfica titulada "El mejor disfraz está en su nombre", en la que presentó una selección de nombres que coinciden con figuras conocidas del género.

El mensaje estuvo acompañado de una pregunta dirigida a los usuarios: "¿Te imaginas llamarte Hannibal, Frankenstein, Merlina o Krueger? Aunque parezcan nombres sacados de una película de terror, ¡hay peruanos que los llevan en su DNI los 365 días del año!".

La publicación generó curiosidad por la cantidad de personas que aparecen registradas con estas denominaciones, algunas de ellas asociadas directamente con personajes que forman parte del imaginario popular de Halloween.

Demian y Merlina lideran la lista de nombres

Según la información difundida por Reniec, Demian ocupa el primer lugar de esta selección, con 589 personas registradas. En segundo puesto aparece Merlina, nombre que llevan 276 ciudadanos, mientras que Catrina alcanza los 234 registros.

La lista continúa con Carrie, que figura con 223 personas, y Anabelle, con 203. Estos nombres evocan personajes reconocidos de historias de suspenso y terror, tanto del cine como de otras expresiones de la cultura popular.

En cantidades menores también aparecen Hannibal, con 26 registros; Lucifer, con 15; Frankenstein, con ocho; y Krueger, con siete. La gráfica incluye, además, a Jocker, con siete personas, y Linda Blair, con cuatro.

👻🎃 ¡Este Halloween, algunos no necesitan disfraz... sus nombres ya vienen con susto incluido! 😱🕸️ 🦇 ¿Te imaginas llamarte Hannibal, Frankenstein, Merlina o Krueger? Aunque parezcan nombres sacados de una película de terror, ¡hay peruanos que los llevan en su DNI los 365 días del año! 👀 Cuéntanos, ¿cuál te sorprendió más? #Reniec #Halloween #NombresPeruanos #IdentidadPeruana Lee también En este halloween REVIVE tu negocio con un préstamo de S/50 mil soles October 30, 2026

Hannibal, Frankenstein y Chucky también aparecen

El listado presentado por la entidad registral no termina con los nombres más frecuentes. Entre las denominaciones menos comunes figuran Ritual y Chucky, con un registro cada uno.

La selección reúne nombres que pueden recordar a personajes de películas y relatos asociados al miedo. Hannibal, por ejemplo, remite a uno de los personajes más conocidos del cine de suspenso, mientras que Frankenstein y Krueger también forman parte de las referencias clásicas del género.

Con esta publicación, Reniec aprovechó la cercanía de Halloween para mostrar una curiosidad sobre los nombres que aparecen en los documentos de identidad de los peruanos. Sin embargo, la gráfica no precisa si estos fueron elegidos por sus padres debido a una inspiración cinematográfica o si existe otra razón detrás de cada registro.

Así, la entidad convirtió una consulta sobre identidad en una particular celebración de Halloween. Los datos muestran que algunos nombres asociados al terror también forman parte del registro de ciudadanos peruanos, aunque sus portadores los lleven durante todo el año y no necesiten disfraz para llamar la atención.