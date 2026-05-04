Corte de agua en Lima el 5 de mayo: Lista de distritos afectados el martes, según Sedapal

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en Lima. Sedapal reveló la lista de los distritos que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio el martes hasta por más de 12 horas. ¿Está tu zona en la lista y en qué horario será la restricción?

Motivo del corte de agua en Lima

A través de su canal de difusión, la empresa estatal precisó que el corte de agua potable se ejecutará el martes en diversos sectores de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo en los reservorios y otras acciones que permitan seguir garantizando un servicio de calidad y optimizando el suministro.

Es fundamental que los ciudadanos estén informados de estos cortes programados, ya que les permite planificar su consumo y tomar precauciones en sus actividades diarias como el almacenamiento desde ya del recurso hídrico para aminorar el impacto de no contar con el suministro por determinadas horas en sus respectivos hogares.

Sedapal exhorta a los usuarios que en caso el servicio no se vea restablecido en el horario programado, no duden en comunicarse al Aquafono: Llama al (01) 317-8000 para consultas directas.

Distritos afectados el 5 de mayo: Zonas y horarios

Si deseas conocer el cronograma oficial donde se detallan cuáles serán los distritos que se verán afectados con la restricción temporal del recurso hídrico puedes revisa la cuenta oficial de Sedapal o el siguiente ENLACE. Para mayor conocimiento, te dejamos la lista de las zonas donde será el corte y el horario para que estés prevenido el 5 de mayo:

Sin agua potable en Ate

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. Huaycán zona S-Renacer de Julio, P.S. 1-2-3-4-5-7, calles 2-7, calle S/N.

hasta las 7:00 p.m. en A.H. Huaycán zona S-Renacer de Julio, P.S. 1-2-3-4-5-7, calles 2-7, calle S/N. Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona T, UCV 211-218-222 y Franja Comercial. A.H. Huaycán zona N, Asoc. de Productores San Martín de Porres Mz. A-B-C-D, UCV-270, UCV-177, UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B, UCV-175C.

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Huaycán zona N. Asoc. de Productores San Martín de Porres Mz. A-B-C-D, UCV 270, UCV -177, UCV-177 Ampliac., UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B, UCV-175C, Asoc. La Encantada zona N.

en A.H. Huaycán zona N. Asoc. de Productores San Martín de Porres Mz. A-B-C-D, UCV 270, UCV -177, UCV-177 Ampliac., UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B, UCV-175C, Asoc. La Encantada zona N. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Huaycán zona S UCV 211-212-213-213B, Ampliación Asoc. Cerro de La Libertad, Asoc. Productores 22 de Abril, UCV 217 Nuevo Horizonte, UCV 217-219A Nueva Esperanza.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en A.H. Integridad Solidaridad y Progreso Sector Villa Virgen, A.H. Integridad Solidaridad y Progreso Sector Naciones Unidas, A.H. 9 de Febrero Ampliación.

En La Victoria

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. Carmen Alto, Cercado, Cooperativa 25 de Diciembre, Cooperativa Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas.

Sin servicio en el Rímac

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Mariscal Castilla.

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, Sedapal anuncia que al menos cuatro distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el martes 5 de mayo. ¡Toma tus precauciones!