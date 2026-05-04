Ejecutivo podría aplazar la segunda vuelta por auditoría del JNE: Organismos electorales tendrían que proponerlo

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, Virgilio Hurtado, experto en temas electorales, indicó que el Ejecutivo podría aplazar la segunda vuelta electoral ante la auditoría ordenada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No obstante, precisó que esta medida tendría que ser previamente propuesta y sustentada por los propios organismos electorales, a fin de garantizar la transparencia y legitimidad del proceso.

Segunda vuelta se podría aplazar por auditoría técnica

El experto electoral respaldó la decisión del JNE de implementar una "auditoría informática integral" con expertos nacionales e internacionales ante la desconfianza hacia los organismos electorales por las irregularidades durante los comicios. En su opinión, esta debe tener como propósito "convalidar un resultado que a todas luces es cuestionado", mediante la realización de "un análisis exhaustivo, objetivo e imparcial".

Sin embargo, Hurtado precisó que la realización de la auditoría debería obligar a aplazar la proclamación de resultados y, con ello, también a que el Ejecutivo cambie su cronograma para el desarrollo de la segunda vuelta electoral "dentro de un margen razonable". "Lo que no sería serio es que, aún con la auditoría en ciernes, se proclamen los resultados", dijo.

"El plazo de la segunda vuelta lo establece el Poder Ejecutivo y no es un plazo de fecha cierta e indubitable. Es un plazo que se propone dentro de un margen razonable a propuesta de los organismos que integran el sistema electoral al presidente de la República, de modo que inclusive ese plazo podría, a través de un decreto de modificatoria, podría ampliarse a un plazo razonable", refirió.

Según comentó, este aplazamiento no cambiará el cronograma general ni intercederá en la proclamación del próximo presidente, para el 28 de julio. "Creo que hay tiempo suficiente, hay que ordenarnos", aconsejó y pidió al JNE tomar una decisión clara al respecto.

Experto exige fecha exacta de auditoría

Si bien el experto Virgilio Hurtado saludó el desarrollo de una auditoría técnica, instó al Jurado Nacional de Elecciones a fijar una fecha exacta para su implementación.

En ese sentido, señala que se encuentran en una carrera contra el tiempo, ya que algunas organizaciones políticas actualmente se encuentran realizando dichas revisiones con apoyo consultoras internacionales y sus resultados pueden servir como base para la auditoría oficial.

"No sabemos la dimensión ni los resultados que va a tener", expresó.

En este escenario, se ha propuesto que el Ejecutivo aplace el desarrollo de la segunda vuelta ante la auditoría técnica del Jurado Nacional de Elecciones.