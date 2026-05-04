Gobierno designa al embajador Eduardo Pérez del Solar como responsable de las ceremonias de Transmisión del Mando

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

A poco más de dos meses de dejar la presidencia, el Gobierno de José María Balcázar oficializó al funcionario responsable, ante el Estado peruano, de la realización de las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026 y sus eventos conexos.

En ese sentido, quien se encargará de dicha función será el director general de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, embajador en el Servicio Diplomático de la República, Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro, según la Resolución Ministerial N.º 237-2026-RE, publicada este lunes 4 de mayo en el Diario Oficial El Peruano.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El embajador Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro ha sido designado como funcionario encargado de la organización y realización de las ceremonias de transmisión de mando, que se llevarán a cabo el próximo mes de julio.



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Funciones a realizar:

Como parte de los preparativos para la sucesión constitucional que se concretará el próximo 28 de julio, al embajador se le designaron dos facultades para el cumplimiento del acto protocolar, el cual contará con la presencia y participación de los más altos representantes de los poderes del Estado, presidentes extranjeros y el Cuerpo Diplomático acreditado en el país:

Suscribir convenios de gestión, colaboración, cooperación y/o auspicio o similares, y de ser el caso, sus respectivas adendas, con entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y con organizaciones y organismos internacionales, relativos a la realización de las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026. Representar al Ministerio de Relaciones Exteriores ante entidades u organizaciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, para iniciar y/o gestionar procedimientos, trámites, formular solicitudes y/o presentar escritos, formularios o formatos de carácter administrativo relativos a la realización del evento en mención.

Evento declarado de interés nacional

Es importante recordar que, las ceremonias de Transmisión del Mando Supremo 2026 y eventos conexos que se desarrollarán del 27 al 28 de julio próximo, habían sido declaradas de interés nacional el pasado 10 de febrero, durante la administración del expresidente José Jerí Oré.

En esa misma línea, corresponde a la Cancillería, a través de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, asumir el planeamiento, organización y conducción de las ceremonias y actos oficiales del Estado.

"Dichas ceremonias configuran un escenario propicio para que el Gobierno que asumirá funciones a partir del 28 de julio de 2026, fortalezca los vínculos del Perú con la comunidad internacional, siendo indispensable asegurar la realización de actos de esta naturaleza, los cuales expresan la vigencia de los principios democráticos, el respeto a las normas que regulan el ejercicio del poder y la observancia de los usos y prácticas nacionales e internacionales", señaló la resolución.

A casi un mes de la segunda vuelta electoral, el Gobierno da un nuevo paso para el cambio de mando que se realizará en julio próximo con la asunción al cargo del nuevo presidente o presidenta para el período 2026-2031.