Papa León XIV saludó a la Asociación Virgen de Chapi en Roma: Devotos se reunieron en la plaza de San Pedro

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En su tradicional discurso de domingo celebrado después del Angelus, el papa León XIV dirigió un saludo especial a los integrantes de la Asociación Virgen de Chapi en Roma, cuya devoción por la patrona de Arequipa reúne hasta el día de hoy a compatriotas en Italia.

"A los peruanos que en Roma forman la Asociación de la Virgen de Chapi de Arequipa. Gracias por su servicio", expresó el sumo pontífice al público devoto congregado en la Plaza de San Pedro este primer domingo de mayo.

El mensaje del sumo pontífice al pueblo arequipeño se da en el contexto de conmemorarse 20 años de la llegada de la imagen a la capital de Italia, como informó el Consulado General del Perú en Roma a través de sus redes sociales.

La historia de la patrona de Arequipa

La Virgen de Chapi, conocida cariñosamente como "La Mamita", es una de las expresiones de fe más importantes del Perú y el símbolo máximo de la identidad religiosa de Arequipa.

Su historia se remonta al siglo XVIII. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién la trajo desde España, se cree que pudieron ser los misioneros franciscanos quienes tenían a su cargo el curato de Pocsi, del cual Chapi era una de sus capillas.

Lo cierto alrededor de la imagen es que se le conocía antes como a la Virgen de la Candelaria y que el nombre de Chapi aparece por primera vez en un documento histórico de 1655.

Su nexo con el Vaticano

En febrero de 1985, durante su visita al Perú, el Papa Juan Pablo II coronó oficialmente a la Virgen de Chapi, consolidando su estatus como protectora de la ciudad blanca. En aquella oportunidad, el entonces sumo pontífice expresó:

"Mira Señor benignamente a estos tus siervos que, al ceñir con una corona visible la imagen de Cristo y de su Madre bajo la advocación de la Santísima Virgen de Chapi reconocen que tu Hijo es Rey del universo e invocan como Reina a la Virgen María", cita en una nota el Arzobispado de Arequipa.

Posteriormente al acto de la Coronación, el Papa dejó de obsequio un rosario de oro como recuerdo de su visita. Al concluir la ceremonia, la Santísima Virgen fue conducida por la Fuerza Aérea del Perú a su Santuario, ubicado en el distrito de Polobaya.

En conclusión, el papa León XIV agradeció a los devotos de la Virgen de Chapi en Roma por su fe que continúa congregando al pueblo peruano.