Damnificados de incendio en Independencia permanecerían un mes en loza deportiva: "Pedimos un tanque de agua"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 1 de mayo, en pleno Día del Trabajo, un voraz incendio se produjo en la zona alta del Asentamiento Humano Hipólito Unanue dejando en total abandono a ocho familias. Los residentes de las viviendas consumidas por el fuego no pudieron hacer nada para recuperar sus pertenencias perdiéndolo todo en el siniestro.

Afectados por incendio vivirán en loza deportiva por un mes

Luego de varios días del lamentable incidente, Exitosa llegó al lugar de los hechos para constatar la situación de los damnificados. Por orden de la Municipalidad de Lima e Independencia, las ocho familias afectadas fueron reubicadas momentáneamente en la loza deportiva 'La Bombonera' donde se instalaron más de 9 carpas.

Lamentablemente, de acuerdo a los propios vecinos que perdieron todas sus pertenencias, las autoridades les revelaron que deberán permanecer en ese lugar por casi un mes debido a los daños ocasionados por el fuego.

Una de las afectadas declaró a nuestro medio manifestando su preocupación por su estado durante los próximos días. Por ello, aprovecharon en pedir tanques de agua y más carpas para protegerse del frío que ya comienza.

Incluso, pidieron apoyo para que los menores de edad puedan continuar con sus clases escolares con total normalidad y no se atrasen por este siniestro. También pidieron para los jóvenes que asisten a universidades.

🔴🔵 #ExitosaPerú | Los damnificados por el voraz incendio en Independencia permanecerían cerca de un mes viviendo en carpas instaladas en una losa deportiva. Las familias afectadas pidieron mayor apoyo a las autoridades ante la difícil situación que atraviesan.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/1ACZohOtG9 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 4, 2026

"Hemos quedado solamente con la ropa encima, porque hemos perdido todo, todo lo que teníamos en casa, no hemos sacado absolutamente nada. Tenemos jóvenes estudiantes que han perdido todo su plan de trabajo de la universidad", comentaron días atrás.

MML y Ejército del Perú apoyaron en incendio

Es importante precisar que durante el siniestro el pasado 1 de mayo, integrantes del Ejército del Perú se hicieron presentes en esta zona alejada de Independencia para apoyar a Indeci con las labores de rescate.

Además, personal de la Municipalidad de Lima llegó con una gran cantidad de ayuda humanitaria para las ocho familias que lo perdieron todo. Nuestro medio pudo constatar que las personas que quedaron en la calle mantienen la misma ropa de ese día ya que no pudieron salvar absolutamente nada del fuego.

De esta manera, las ocho familias afectadas por el incendio en el asentamiento humano Hipólito Unanue en Independencia deberán permanecer casi un mes viviendo en una loza deportiva tras perderlo todo. Según los propios vecinos, las autoridades les dieron esa indicación para luego pedir más ayuda de cara a los próximos días.