Peruanos en Rusia podrían no ser repatriados en esta gestión: "A Ecuador le tomó 8 meses extraer 80 ciudadanos"

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el abogado de los peruanos engañados para ir a la guerra en Rusia, Percy Salinas, manifestó que el actual gobierno no tendrá el tiempo para repatriar a los compatriotas atrapados en el frente de guerra. En ese sentido, puso de ejemplo a Ecuador, que le tomó ocho meses en lograr que 80 de sus ciudadanos salgan del conflicto.

Gobierno no podrá garantizar repatriación en esta gestión

El abogado Percy Salinas criticó al gobierno peruano por su reacción tardía para darle una solución a los compatriotas que fueron engañados y enlistados en el ejercito ruso para combatir en la guerra contra Ucrania en contra de su voluntad.

Según el defensor, el Ejecutivo, a través de la Cancillería, no podrá actuar a tiempo y garantizar el regreso de los compatriotas retenidos en el país euroasiático, considerando los casos de otros países de Latinoamérica como Colombia y Ecuador.

"Este gobierno se va en julio. ¿Usted cree que alguno de estos funcionarios va a poder avanzar un tratamiento de tratado de extradición? A Ecuador le tomó 8 meses extraer ochenta ecuatorianos, entre vivos y muertos", refirió.

Asimismo, el especialista criticó que no exista una decisión firme por parte del Ejecutivo para detener que más compatriotas viajen a dicho país, sabiendo del peligro al que se exponen. "¿Vamos a pasar un año en esto mientras van a seguir muriendo peruanos?", preguntó.

"Todos los días grupos de peruanos se acercan a la línea de batalla. Hay familias que hace siete meses no saben nada de su familiar. Y lamentablemente hay peruanos que siguen viajando allá, a pesar de que esto lo estamos haciendo masivos", comentó.

🔴🔵#EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻‍⚖️ | En entrevista para Exitosa, el abogado de los peruanos engañados para ir a Rusia, Percy Salinas, señaló que solo un 10 % de los compatriotas en el país eslavo son exmilitares que pidieron autorización a la Cancillería para servir en el ejército ruso.... pic.twitter.com/2iERa5fJzy — Exitosa Noticias (@exitosape) May 3, 2026

Critica comunicado de Embajada de Rusia

En otro momento, Salinas cuestionó el pronunciamiento de la Embajada de Rusia en Perú por pronunciarse por aquellos exmilitares que se enlistaron voluntariamente, pero mantener silencio por los compatriotas que fueron engañados mediante ofertas falsas de trabajo.

Según indica, de los 600 peruanos que se encuentra en esta situación, "solo el 10% son ex militares y ex policías" que tramitaron permisos mediante la Cancillería. Sin embargo, todos los demás son civiles.

"Ese comunicado no reconoce a los civiles. Y eso es lo que hacemos el reclamo. Son familias que han ido para allá con engaños".

En conclusión, el abogado de los familiares de los peruanos captados en Rusia asegura que la gestión actual no podrá garantizar todas las repatriaciones con el tiempo que le resta.