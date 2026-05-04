Precio del dólar HOY en Perú: Conoce la cotización del tipo de cambio el lunes 4 de mayo

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar hoy, lunes 4 de mayo? Consulta el tipo de cambio de la divisa estadounidense en el mercado interbancario para así evitar pérdidas significativas a tu bolsillo. Asimismo, entérate de su cotización en el mercado paralelo, aquel dominado por las casas de cambio.

Así cotiza el dólar este lunes 4 de mayo, según SUNAT

La ciudadanía se mantiene en la incertidumbre a medida que esperan los resultados oficiales de las elecciones 2026. Con resultados ceñidos y dos virtuales contrincantes opuestos en el espectro político, muchos permanecen informados sobre cómo evoluciona el valor del billete verde en el mercado cambiario peruano.

Aunque el sol peruano se ha perfilado como la divisa más fuerte frente al dólar en Latinoamérica en los últimos años, existe cierta desconfianza sobre su futura estabilidad ante el temor de un posible giro en la política económica en el país. A ello, se le suma la preocupación por el alza del precio del combustible producto de la guerra en Medio Oriente.

Por todo ello, es necesario conocer cuál es la cotización del dólar para este lunes 4 de mayo. En este escenario, resulta conveniente revisar el registro de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ente que informa sobre el tipo de cambio basándose en las operaciones del mercado.

Para la jornada de este lunes 4 de mayo, la SUNAT ha fijado la cotización del dólar estadounidense en S/ 3.512 para la compra y S/ 3.521 para la venta . Comparado con ayer, las cifras evidencian una ligera estabilidad, ya que el fin de semana la compra se situó en los mismos valores.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Los expertos recomiendan igualmente revisar el precio del dólar de la calle, que refiere a la cotización del billete verde en el mercado informal, es decir mediante casas de cambio. Según el portal web cuantoestaeldolar.pe dicho precio es:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.490| Venta S/ 3.520

¿Cuál es la tendencia actual del dólar?

En abril, el dólar mostró una tendencia al alza, superando los S/ 3.50, principalmente por factores internos como la incertidumbre electoral y factores externos como tensiones geopolíticas.

Si deseas conocer más detalles del comportamiento del dólar en nuestro país y su precio actual, también puedes consultar portales oficiales como el Banco de la Nación o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Así que si pensabas comprar o vender dólares hoy, lunes 4 de mayo, lo mejor es conocer su precio actual en el mercado bancario y así tomar decisiones acertadas.