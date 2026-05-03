Singular 'luna azul' será visible en mayo: Conoce cuándo y cómo ver los fenómenos astronómicos del mes

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cielo nocturno de mayo de 2026 se prepara para ofrecer un espectáculo sin igual para todos los aficionados a la astronomía. A continuación, te brindamos una guía de todos los eventos celestes que sucederán este mes, desde la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, que corresponden a los restos del cometa Halley, hasta la 'Luna azul', un singular evento que solo ocurre cada cierto tiempo.

La Luna de flores - 1 de mayo

Mayo inicia con la plenitud del satélite natural, conocido tradicionalmente como la Luna de flores,. Este nombre, heredado de las antiguas tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte, hace referencia al apogeo de la primavera y el florecimiento de la naturaleza.

Visualmente, el satélite se mostrará en todo su esplendor, marcando el inicio de un ciclo lunar que terminará de forma poco frecuente.

Lluvia de meteoros Eta Acuáridas - 5 y 6 de mayo

Entre el 5 y 6 de mayo ocurrirá el punto máximo de las Eta Acuáridas, una lluvia de meteoros que se origina cuando la Tierra atraviesa una estela de pequeñas partículas desprendidas del famoso cometa Halley.

Se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica urbana para apreciar mejor este fenómeno, que este año cuenta con condiciones favorables de visibilidad. Será visible en ambos hemisferios de la Tierra durante las horas previas al amanecer.

Conjunción de la Luna y Venus - 19 de mayo

Hacia la mitad del mes, también seremos testigos de un fenómeno como conjunción. En esta oportunidad, se aproximarán entre sí la Luna y el planeta Venus, que a menudo se le conoce como "el lucero del alba" por ser el objeto más brillante en el cielo después del satélite natural.

Aunque ambos cuerpos se encuentran separados a millones de kilómetros de distancia, en esta fecha parecerán "rozarse" debido a nuestra perspectiva desde el planeta.

Luna azul - 31 de mayo

Finalmente, el calendario cerrará con un fenómeno conocido como Luna azul. Según la NASA, este fenómeno se refiere al segundo plenilunio que ocurre en un mismo mes. Se dice que es singular, porque solo se presenta uno en cada mes, dado su intervalo de aproximadamente 29 días.

Cabe aclarar que la Luna no cambiará de color; el término "azul" es una denominación astronómica que proviene del folclore norteamericano.

Con esta guía, todos los aficionados a la astronomía sabrán cuándo y cómo presenciar los eventos celestiales que nos depara este mes de mayo de 2026.